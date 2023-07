Exarquero mundialista volvió al campo y contó que cosecha mil hectáreas al año

En el 2009 Roberto “el Pato” Abbondanzieri se retiró del fútbol y decidió volver a sus orígenes. Lejos de las canchas profesionales, desde hace unos años está viviendo en Bouquet, Santa Fe, y retomó la actividad laboral que hacía junto a su familia cuando era chico: trabajar en el campo.Además del “Dibu” Martínez y el “chiquito” Romero, otro de los arqueros que hicieron historia en el futbol argentino fue el “Pato” Abbondanzieri, quien incursionó en la producción agropecuaria y se inició como contratista rural.En su paso por la exposición rural de Palermo, el exfutbolista Roberto "Pato" Abbondanzieri dialogó con Agrofy News y contó cómo vive la actualidad del sector y dejo un mensaje para los productores del país.“Es un lujo dedicarme a lo que es el campo. Quiero apostar muy fuerte a la Argentina, quiero apostar a lo mío. El campo es lo que más conozco después del futbol”, dijo.En ese sentido, el ex arquero de la selección argentina admitió que aprender sobre el trabajo rural no ha sido una tarea sencilla, pero se mostró entusiasmado por conocer y adquirir experiencia en el rubro agropecuario.Con promedio de 1.000 hectáreas cosechadas por año, el arquero multicampeón con Boca Juniors también se mostró optimista sobre el futuro del campo argentino y la posible recuperación en la próxima cosecha, observando la gran cantidad de trigo sembrado.También el ex arquero y productor agropecuario, hablo de la actualidad del sector agroindustrial y sostuvo que los últimos dos años fueron complicados. “Tuvimos un golpe duro por la sequía. Pero el campo siempre nos da una revancha y por lo que veo hay mucho trigo sembrado y creo que puede haber una cosecha buena”.“Voy conociendo y aprendiendo cómo se trabaja en el campo que no es algo sencillo. Por eso, también estoy con la gente de RUS agro y tener una aseguradora te da mucho beneficio y tranquilad”, dijo el ex arquero xeneize y dejo un mensaje para todos los productores: “Nuestro campo siempre nos da una revancha y tenemos buenas perspectivas para el trigo”, dijo a