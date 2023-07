Pago al FMI: “No se va a usar un solo dólar de las reservas”, afirmó Massa

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró esta mañana que la Argentina "no va a usar un solo dólar de sus reservas" para el pago de vencimientos por US$ 2.700 millones de dólares previstos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).En un mensaje emitido desde el Palacio de Hacienda, Massa confirmó que se utilizarán US$ 1.000 millones aportados por el Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF) y los US$ 1.700 millones adicionales se abonarán en yuanes, luego de que el Banco del Pueblo de China aprobara ampliar el uso del segundo tramo del swap acordado con la Argentina.