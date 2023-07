Vacaciones de invierno: el impacto económico fue de u$s1500 millones en el país

Economía Cuáles son los requisitos para acceder y obtener el reintegro del PreViaje 5

Este fin de semana terminan las vacaciones de invierno 2023 en nuestro país y, a pesar de las dificultades económicas, ya se percibe que trajo grandes resultados. El periodo de receso implicó un impacto económico en las economías regionalesy fueron las mejores desde 2017, estimaron desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).El presidente de la CAME, Alfredo González, analizó con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, la temporada de vacaciones de invierno que finaliza este domingo, en la que. Según la entidad, implicó un impacto económico en las economías regionales de 1.500 millones de dólares (a moneda constante, a dólar oficial)., dijo el titular de CAME, en un comunicado de la entidad que agrega: "El turismo es un gran derramador en varios sectores, ya que en las localidades que reciben visitantes no sólo se benefician los emprendimientos ligados a la actividad, sino todos los demás comercios".El impacto económico fue 54,7% mayor que en 2022 a precios constantes., es un 29% más que el año pasado a precios constantes, y la estadía media subió a 4,5 días, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).Los números de las vacaciones 2023, elaborados por CAME en base a información brindada por entidades de provincias y municipios, reflejan un mes de julio muy bueno con altos niveles de consumo, con la nieve como lo más convocante. Pero también con la sorpresa de más presencia de turistas que el año pasado, especialmente en ciudades que habitualmente no eran muy visitadas.Por la presencia del turista internacional, que representó el 11% del total de viajeros del mes, la estadía media subió de 4 días en 2022 a 4,5 este año y el gasto diario promedió los $16.490, que a precios reales (es decir, descontando la inflación) fue 28,9%, superior a la temporada anterior.Se estima que 600 mil turistas de decenas de nacionalidades arribaron a la Argentina y gastaron 430 millones de dólares. Al dólar oficial, significaron $121.690 millones, o $29.200 diarios por persona, estimando una estadía promedio de 7 días.Mar, termas, montañas, nieve, campo, fueron todas opciones elegidas, por quienes buscaron ocio y recreación. Pero como siempre, los turistas se movieron en función de la oferta de actividades recreativas, deportivas y culturales, que abundaron en cada rincón de las provincias.Fue destacable también los miles de excursionistas, que con un gasto promedio de $6.000 cada uno, viajaron de una ciudad a otra durante las vacaciones.El hospedaje hotelero fue alto, con mucho más turista extranjero que el año pasado, especialmente en las ciudades sobre el río Uruguay, y un intenso movimiento de excursionistas que llegaron a pasar el día a alguna ciudad de la provincia.Miles de vecinos y turistas disfrutaron de una nutrida y variada agenda de propuestas y actividades. En Paraná, según datos del Observatorio Económico de Turismo, el movimiento fue altamente positivo, con 60% de ocupación en la segunda semana del mes y 70% en la tercera.En general, la mayoría de los destinos turísticos trabajaron bien. Los complejos termales estuvieron entre 90% y 100% en su capacidad de alojamiento. Villa Elisa, Colón, Federación, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia, vivieron fines de semana con mucha gente recorriendo sus calles. El 85% de los visitantes que llegaron a la provincia fueron nacionales, mientras que el 15% restante arribó desde el extranjero.