Bajó el dólar blue y el Banco Central compró divisas tras el acuerdo con el FMI

El dólar blue frenó su racha alcista y finalizó la semana en $551 en la punta vendedora, mientras los tipos de cambio financieros se consolidaron por encima de los $500 y el Banco Central (BCRA) volvió a comprar divisas por quinta ronda consecutiva.Tras el anuncio del acuerdo de deuda entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la divisa paralela bajó dos pesos y operó en $551 para la venta y en $546 en la compra, tras la suba de siete pesos del jueves.El dólar ilegal se disparó $23 el lunes, hasta el récord de $553, cayó $16 el martes, y en los últimos dos días había avanzado $17, para volver a bajar en la última rueda de la semana.El Ministerio de Economía y el FMI anunciaron que se alcanzó un acuerdo con la Argentina para destrabar 7.500 millones de dólares y completar la quinta y sexta revisión del programa.El BCRA compró US$ 332 millones y realizó venta de yuanes por 273 millones, con un consolidado aproximado positivo de US$ 302 millones.La autoridad monetaria volvió a sumar reservas, por quinta rueda consecutiva en medio de fuertes liquidaciones de las economías regionales que ingresaron US$ 365,1 millones y en los últimos cuatro días llegaron a US$ 880 millones, desde la implementación del nuevo valor para el dólar agro.En la semana el BCRA obtuvo un saldo positivo de US$ 735 millones, luego de comprar US$ 882 millones y vender 1.112 millones de yuanes.El dólar Qatar volvió a subir hasta un nuevo máximo de $571,6 y el turista o tarjeta avanzó hasta los $501,2, entre los tipos de cambios que aplican para los gastos en el exterior.El mayorista se vende a $273,70 y en la semana subió $4,25, por debajo de los $ 4,40 de aumento registrado en la anterior.El dólar sin impuestos se vendió a $286,41, según el promedio de los principales bancos del sistema y en el Banco Nación cotizó a $284,5.En la bolsa porteña los tipos de cambio financieros se consolidaron por encima de los $ 500 pesos, siguiendo el alza del dólar blue.El dólar MEP o Bolsa cotiza en $520,4 y la brecha con el oficial alcanza el 87,80%, mientras que el Contado con Liquidación trepó hasta los $548 y el spread con el oficial llega al 100,2%.