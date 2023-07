El gobierno acordó con el FMI: habrá desembolso de 7.500 millones de dólares

El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un acuerdo por una nueva revisión y el Staff Level Agreement, que establece un desembolso de 7.500 millones de dólares en agosto y otro en noviembre.Además, el organismo de crédito multilateral aprueba al Banco Central a intervenir en el mercado.Otro de los puntos centrales del Staff es que pide reforzar las reservas internacionales, al tiempo que mantiene el déficit fiscal en 1,9%.Como Argentina debe pagar el lunes 31 de julio y el 3 de agosto compromisos con el FMI habrá operaciones puente con otros organismos multilaterales para abordar esos compromisos y seguir adelante con el programa garantizado por el FMI.

Al respecto, el ministro de Economía, Sergio Massa, celebró la noticia y afirmó: "De alguna manera, (el acuerdo) nos permite recorrer esta segunda parte del año con mucha más tranquilidad, ya que lo electoral muchas veces genera dudas e incertidumbre".Asimismo, hizo notar que "el país está permanentemente teniendo que negociar con el FMI sus políticas renegociando su deuda producto de una decisión, a mi modo de ver, pésima del gobierno anterior de tomar 45 mil millones de dólares de deuda para financiar la salida de lo que era en ese momento era el carry trade de los fondos de inversión de Estados Unidos no es de por sí una cosa agradable, pero lo que tenemos que hacer es administrarlo".Precisó que "lo que se define es un programa de objetivos y metas de acumulación de reservas, de equilibrio en las cuentas públicas. No es que hay que entregar absolutamente nada, sino que lo que se define es un programa de cómo llevar adelante cuentas públicas, acumulación de reservas".Acotó que "es un programa que tiene dos momentos de desembolso: uno en agosto, la tercera semana; otro en noviembre; la primera semana. Seguramente el Fondo en unos minutos anuncie el desembolso".Enseguida aclaró que "haya 15 días de receso formal no significa que el board y el staff no siga trabajando, porque hoy en el mundo en el que vivimos la gente tiene teléfonos celulares, computadoras, se reúne de manera virtual. Leí en algunas noticias que decían estos 15 días se apagaba el Fondo"."Para el común de la gente lo que tiene que tener es la tranquilidad de que una de las cosas que aprueba el staff es la facultad y capacidad de intervención del Banco Central. En los momentos en los que aparezcan situaciones de turbulencia y eso lo que permite es que los dólares financieros que de alguna manera son una preocupación para quienes producen y para quienes tienen que mirar su perspectiva de precio y de rentabilidad y que la acumulación de reservas que para quienes importan y necesitan bienes intermedios importados para poder trabajar y producir, tengan un mecanismo de estabilidad", expresó el candidato a Presidente.Finalmente, expuso que "la oposición intentó trabar el acuerdo, entendiendo que de alguna manera si le hacían daño al acuerdo le hacían daño a la Argentina. Ellos lo plantearon en términos de gobierno-oposición sin pensar que arriba de este barco vamos todos los argentinos. Es un gravísimo error porque a la Argentina a la hora de gobernar la responsabilidad la tenemos que tener quienes gobernamos y quienes hacen oposición. La mejor forma de construir orden, la mejor forma de dar tranquilidad a la gente es que quienes somos gobierno y quienes son oposición tengan responsabilidad".-El entendimiento prevé un desembolso de U$S 7.500 millones en agosto y otro en noviembre.-Aprueba las facultades de intervenir en los mercados para asegurar su normal funcionamiento.- Habrá operaciones puente para los próximos pagos al organismo con otros multilaterales para que la Argentina siga adelante con el programa contra los desembolsos del FMI.-Se van a recalibrar las metas de reservas para adecuarlas al impacto de la sequía.- Se apoyan las medidas anunciadas esta semana vinculadas con el sector externo y fiscal