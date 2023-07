Suba para empleados de Comercio: el detalle de los sueldos por mes y categoría

Empleados de comercio: sueldo básico de julio

Salarios de Agosto

Salarios de Septiembre

El sindicato que lidera Armando Cavalieri acordó un aumento del 27%, que llevará el salario a unos $280.000 sin contar presentismo ni otros adicionalesDespués de acordar un aumento salarial del 27 por ciento para los meses de julio, agosto y septiembre, la conducción de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) dio a conocer el detalle de lo que cobrará cada categoría en dicho trimestre.El acuerdo fue celebrado por la FAECyS y los representantes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). El secretario General de los mercantiles, Armando Cavalieri, se mostró satisfecho por el acuerdo y adelantó que a mediados de octubre se reunirán con las patronales para ir analizando una nueva mejora salarial.Desde el gremio alertaron que "tal como se hizo en esta oportunidad, revisaremos la paritaria para que no haya pérdida del poder de compra de los trabajadores y trabajadoras". La paritaria se enmarca en el período julio de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2024, pero los acuerdos se están aplicando en forma trimestral, por lo que se espera un nuevo incremento para octubre, noviembre y diciembre.---------------------------- Básico ----------no remunerativo-------- total: $ 215.665,47--- $ 16.174,91 --- $ 231.840,38: $ 216.289,80 --- $ 16.221,74 --- $ 232.511,54: $ 218.477,15--- $ 16.385,79--- $ 234.862,94: $ 218.008,90 --- $ 16.350,67 --- $ 234.359,57: $ 218.947,05 --- $ 16.421,02 --- $ 235.368,07: $ 219.884,09 --- $ 16.491,31 --- $ 236.375,40: $ 222.696,87 --- $ 16.702,26 --- $ 239.399,13: $ 225.040,30 --- $ 16.878,02 --- $ 241.918,32: $ 228.477,95 --- $ 17.135,85 --- $ 245.613,80: $ 218.789,86 -- $ 16.409,24 --- $ 235.199,10: $ 219.884,09 --- $ 16.491,31 --- $ 236.375,40: $ 221.290,48 --- $ 16.596,78 --- $ 237.887,26: $ 218.789,86 --- $ 16.409,24 --- $ 235.199,10: $ 220.352,34 --- $ 16.526,42 --- $ 236.878,76: $ 225.509,09 --- $ 16.913,19 --- $ 242.422,28: $ 220.665,60 --- $ 16.549,92 --- $ 237.215,52: $ 223.477,83 --- $ 16.760,83 --- $ 240.238,66: $ 218.789,86 --- $ 16.409,24 --- $ 235.199,10: $ 223.478,38 --- $ 16.760,88 --- $ 240.239,26: $ 225.040,30 --- $ 16.878,02 --- $ 241.918,32: $ 228.477,95 --- $ 17.135,85 --- $ 245.613,80--------------------------- Básico ----------no remunerativo-------- total: $ 215.665,47 --- $ 16.174,91 --- $ 231.840,38: $ 216.289,80 --- $ 32.443,47 --- $ 248.733,27: $ 218.477,15 --- $ 32.771,57 --- $ 251.248,72: $ 218.008,90 --- $ 32.701,34 --- $ 250.710,24: $ 218.947,05 --- $ 32.842,05 --- $ 251.789,10: $ 219.884,09 --- $ 32.982,61 --- $ 252.866,70: $ 222.696,87 --- $ 33.404,53 --- $ 256.101,40: $ 225.040,30 --- $ 33.756,04 --- $ 258.796,34: $ 228.477,95 --- $ 34.271,69 --- $ 262.749,65: $ 218.789,86 --- $ 32.818,48 --- $ 251.608,34: $ 219.884,09 --- $ 32.982,61 --- $ 252.866,70: $ 221.290,48 --- $ 33.193,57 --- $ 254.484,05: $ 218.789,86 --- $ 32.818,48 --- $ 251.608,34: $ 220.352,34 --- $ 33.052,85 --- $ 253.405,19: $ 225.509,09 --- $ 33.826,37 --- $ 259.335,46: $ 220.665,60 --- $ 33.099,84 --- $ 253.765,44: $ 223.477,83 --- $ 33.521,67 --- $ 256.999,50: $ 218.789,86 --- $ 32.818,48 --- $ 251.608,34: $ 223.478,38 --- $ 33.521,75 --- $ 257.000,13: $ 225.040,30 --- $ 33.756,04 --- $ 258.796,34: $ 228.477,95 --- $ 34.271,70 --- $ 262.749,65--------------------------- Básico ----------no remunerativo-------- total: $ 215.665,47 --- $ 48.524,73 --- $ 264.190,20: $ 216.289,80 --- $ 48.665,21 -- $ 264.955,01: $ 218.477,15 --- $ 49.157,36 --- $ 267.634,51: $ 218.008,90 --- $ 49.052,00 --- $ 267.060,91: $ 218.947,05 --- $ 49.263,08 -- - $ 268.210,13: $ 219.884,09 --- $ 49.473,92 --- $ 269.358,01: $ 222.696,87 --- $ 50.106,79 --- $ 272.803,66: $ 225.040,30 --- $ 50.634,07 --- $ 275.674,37: $ 228.477,95 --- $ 51.407,54 --- $ 279.885,49: $ 218.789,86 --- $ 49.227,72 --- $ 268.017,58: $ 219.884,09 --- $ 49.473,92 --- $ 269.358,01: $ 221.290,48 --- $ 49.790,35 --- $ 271.080,83: $ 218.789,86 --- $ 49.227,72 --- $ 268.017,58: $ 220.352,34 --- $ 49.579,27 --- $ 269.931,61: $ 225.509,09 --- $ 50.739,55 --- $ 276.248,64: $ 220.665,60 --- $ 49.649,76 --- $ 270.315,36: $ 223.477,83 --- $ 50.282,51 --- $ 273.760,34: $ 218.789,86 --- $ 49.227,72 --- $ 268.017,58: $ 223.478,38 --- $ 50.282,63 --- $ 273.761,01: $ 225.040,30 --- $ 50.634,07 --- $ 275.674,37: $ 228.477,95 --- $ 51.407,54 --- $ 279.885,49En cuanto a la antigüedad, es del 1 por ciento por año trabajado y deberá aplicarse a las cifras remunerativas y no remunerativas; en tanto que para el presentismo, las cifras remunerativas y no remunerativas deberán ser aumentadas con la asignación complementaria establecida por el artículo 40 del convenio colectivo 130/75.