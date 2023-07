La soja volvió a alcanzar los 100.000 pesos por tonelada

El precio de la soja subió este miércoles $4.000 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que el maíz concentró nuevamente el grueso de los negocios, a pesar de mantenerse estable en sus cotizaciones.



Por su parte, y al igual que en la ronda previa, no se registraron ofertas abiertas por trigo.



De esta manera, en soja para las fijaciones de mercadería se ofrecieron $100.000 por tonelada, lo que significó un alza de $4.000 entre rondas.



En tanto, por el maíz con entregas inmediata y contractual y para las fijaciones de mercadería, las ofertas nuevamente se situaron en los $ 62.000, sin experimentar cambios entre ruedas.



Las descargas en los meses de julio y agosto también se situaron en los $62.000.



Con relación a la mercadería del próximo ciclo comercial, la entrega en el mes de julio de 2024 se negoció en US$ 180 la tonelada, un incremento de US$ 10 respecto al martes.



El trigo nuevamente se mostró vacante al no contar con ofrecimientos abiertos de compra por parte de la demanda.



El sorgo, por su parte, subió $4.000 hasta los $80.000 por tonelada, mientras que el girasol con entrega en agosto se pactó a US$310.