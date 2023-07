Anses modificó su reglamento interno para el pago de haberes a jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) modificó su reglamentación interna con el fin de eliminar el requisito del trámite de fe de vida para el cobro de haberes, lo cual entró en vigencia ayer.La Resolución 151/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, ratifica que los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y del Sistema de Pensiones No Contributivas "no deberán realizar acción alguna para acreditar supervivencia o fe de vida ante las Entidades Pagadoras como condición para el cobro de sus prestaciones".A partir de esta disposición, los 7,3 millones de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los beneficiarios de pensiones no contributivas a cargo del organismo previsional pasaron a estar en igualdad de condiciones, ya que unos 3,2 millones estaban eximidos del trámite por sucesivas decisiones de los bancos donde cobran sus haberes en los últimos años.

ANSES: Procedimiento de Pago de Prestaciones de la Seguridad Social by Elonce on Scribd

La eliminación del requisito entró en vigencia ayer a partir de la Ley 27.721, la cual facultó, en su artículo 3°, a que la Anses dicte "las normas aclaratorias y complementarias pertinentes", las cuales eran esperadas por los bancos para la correcta implementación de lo dispuesto en la ley.En concreto, la resolución de hoy adecua, a través de dos anexos, el Procedimiento de Pago de Prestaciones de la Seguridad Social y el modelo de convenio de pago que la Anses mantiene con las entidades bancarias.

ANSES: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL by Elonce on Scribd