“Sobrefacturación de importaciones y cautelares contribuyen a falta de dólares”

El titular de la Aduana, Guillermo Michel, remarcó que "las operaciones vinculadas a la sobrefacturación de importaciones y las maniobras con medidas cautelares" contribuyen a "la falta de dólares" que sufre la economía argentina.



"Este tipo de maniobras, que tenemos todos los días, las vamos denunciando, presentando ante los jueces cuál es la documentación falsa", explicó Michel en diálogo con C5N.



El titular de la Aduana recordó que cuando asumió el cargo "teníamos un stock de cautelares de US$ 3.000 millones, desde autos de lujo a toallas, y pudimos dejarlo en cero".



"Se puede venir (al país) con un celular o una computadora, pero si se viene con 50 camisetas de Messi, 272 vestidos o 120 pares de zapatillas claramente no es para uso personal sino para comercialización", subrayó.



En ese sentido, recordó que "hay un sistema de alerta que funciona en todas las aduanas del mundo que se profundizó a partir del atentado a las torres gemelas de pasajeros con determinada frecuencia y cantidad de valijas, en base a eso se hacen los perfiles aduaneros e intercambiando información".



"Tratamos de hacer nuestra tarea de la manera lo más profesional posible, cuando nos hicimos cargo de la Aduana no vino ningún CEO del exterior o abogado de afuera a decirnos cómo trabajar, es toda gente con 23 años de antigüedad", aclaró.



Para el funcionario, la Aduana "lo único que necesita es que se la deje trabajar, que no se los persiga".



"Muchas veces en gobiernos con una política más liberal en el tema de comercio exterior se estigmatiza a la Aduana y al personal para hacerla funcional a sus intereses", resaltó.



En cambio, señaló, en la actual gestión se reforzó el equipamiento, con la incorporación de escaners, la actualización del parque automotor y el parque informático.



"No hay que estigmatizar a los empleados de la Aduana que han sido vapuleados históricamente con un único objetivo de tratar de debilitar la tarea que realizan", concluyó Michel.