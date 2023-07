Parte del sector vitivinícola celebró anuncio de eliminación de retenciones

Bodegas de Argentina, una de las cámaras más importantes del sector bodeguero, y Wines of Argentina (WofA), organización que promueve la marca Vino Argentino en los mercados mundiales, manifestaron su satisfacción con la medida anunciada por el titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, de eliminar el cobro de retenciones a exportaciones de economías regionales, entre ellas el vino."La quita de retenciones a las exportaciones, representa un paso muy importante para la inserción internacional de nuestros productos", señaló Bodegas de Argentina en un comunicado."La quita de retenciones a las exportaciones, representa un paso muy importante para la inserción internacional de nuestros productos no obstante lo cual, seguiremos trabajando a fin de mejorar la competitividad del sector", aseguró la cámara que nuclea a más de 250 empresas del sector.En la misma sintonía, Wines of Argentina celebró la noticia de la quita de retenciones y derechos de exportación a partir del 1 de septiembre.“Agradecemos el trabajo realizado junto al resto de cámaras vitivinícolas para el logro de este objetivo. La quita de retenciones a las exportaciones representa un paso muy importante para la inserción internacional del vino argentino y permitirá mejorar la competitividad del sector”, sostuvo la organización.