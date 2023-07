Massa anunció el fin de las retenciones a economías regionales desde septiembre

El ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, anunció hoy, en el discurso que pronunció en la Exposición Rural, que, "a partir del 1° de septiembre, ninguna economía regional va a pagar retenciones"; aseguró que "no todo vale en la campaña" electoral; y pidió al sector agropecuario que considere las "medidas transitorias" que el Gobierno debe tomar teniendo en cuenta "la coyuntura", marcada por los condicionamientos que "el programa con el Fondo (Monetario Internacional) y la sequía".Las declaraciones de Massa se dieron en el marco de la presentación de un paquete de medidas, entre las que se destacó la aplicación de un dólar diferencial de $ 340 para las exportaciones de maíz, en el cierre de una serie de exposiciones de precandidatos presidenciales.Esas disertaciones fueron presentadas por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien aseguró que a los productores agropecuarios las medidas anunciadas anoche por el Gobierno "no nos generan confianza"."Ninguno de ustedes puede desconocer el momento que el programa con el FMI y la sequía le imponen a la economía", planteó Massa al respecto.Tras aclarar que no quería "entrar en polémicas", el titular del Palacio de Hacienda y precandidato presidencial cuestionó a quienes lo habían precedido en el uso de la palabra y habían cuestionado la aplicación de retenciones a "doscientas economías regionales"."No todo vale en la campaña", advirtió Massa, quien luego precisó que, "hasta el 31 de agosto, quedan seis" en esa situación, y que, "a partir del 1° de septiembre, ninguna economía regional va a pagar retenciones".Por otra parte, sostuvo que "es fundamental" que el Congreso sancione la ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, por entender que le dará "competitividad al sector agropecuario" y constituirá "un primer sendero de recaudación impositiva que nos va a permitir ir aliviando la carga" tributaria.Además, en su exposición, Massa destacó el aporte que representará el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) al sector agrícola, en tanto permitirá "desarrollar con Brasil y Paraguay un programa de inversión, producción y comercialización en materia de fertilizantes".