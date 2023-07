En el primer semestre creció la venta de notebooks producidas en el país

El mercado argentino de ventas de notebooks registró en el primer semestre un alza de entre 3% y 5% respecto a la cantidad de equipos comercializados en igual período de 2022, según informaron a Télam empresas que producen en el mercado local.



En el sector coinciden en que el mercado de notebooks en el país llega a unos 800.000 equipos anuales, considerando tanto el producto para uso residencial como el corporativo y descontando el millón de computadoras educativas que está comprometido con el plan nacional "Conectar Igualdad".



Al momento de explicar el crecimiento, desde las empresas coinciden que los precios de los productos nacionales son "competitivos" respecto al valor en dólar con otros países, a lo que se suma la importancia del financiamiento en cuotas para la venta de notebooks de los programas Ahora.



El responsable de Asus Argentina, Matías Plaul, en diálogo con Télam, dijo que "en notebooks el mercado argentino se ubica en los 800.000 anuales, sacando las educativas (planes Conectar Igualdad) al año que son de unas 500.000 y 1 millón de unidades al año".



También el CEO de Newsan, Luis Galli, dijo a Télam que "el sector viene bien: este primer semestre del año está entre 3 y 5% por encima del primer semestre 2022, en general".



Galli, al momento de explicar los factores que impulsan las ventas, señaló que el "sector de electrónica y electrodomésticos tuvo una recuperación en pandemia, después siguió con los planes en cuotas, el tipo de cambio atrasado, y porque los argentinos ven en los bienes durables un modo de ganarle a la inflación".



Descontando el segmento aparatos de TV, que "bajó un poco porque el año pasado fue el Mundial de Fútbol y eso siempre empuja las ventas", del resto de las líneas "todo lo que es fabricación local viene bien".



Otro de los directivos consultados por Télam, el director comercial y de marketing de Novatech, Ignacio Coco, coincidió en que "el crecimiento de productos nacionales se vio en el último semestre de 2022 y en este primer semestre de 2023 en comparativa con el mismo del año pasado".



"La demanda en general por el momento es satisfecha", dijo Coco, cuya empresa atiende mayoritariamente al mercado residencial y se ubica en el cuarto lugar en ranking de unidades vendidas.



Con una visión no tan optimista, Pablo Suaya, fundador de la marca Banghó, dijo que "la demanda está floja" y la "oferta está limitada", aún cuando la posibilidad de operar en yuanes generó "más fluidez".



Al ser consultados por Télam sobre los precios de los productos más vendidos en la Argentina en lo que va del año, Galli, Plaul y Coco coincidieron en ubicarlo en el rango entre $150.000 y $200.000, mientras que Suaya sostuvo que el rango en cuestión va de $220.000 y $250.000



Desde la Cámara Argentina de Multimedia, Ofimática, Comunicaciones y Afines, Automatización y Robótica (Camoca), Carlos Scimone dijo a esta agencia que en materia de notebooks la oferta formal tanto importada como de producción nacional cubre el 60% de las necesidades de la demanda.



"La microeconomía está funcionando bien", remarcó Galli para agregar que en materia de notebooks "la oferta en Argentina era de 90% importado y 10% producción nacional, condicionado por la insólita regulación que en el 2017 le puso un arancel a los insumos y cero arancel al producto terminado".



Recordó que en marzo pasado "el Gobierno nacional dispuso la suba del arancel para el producto terminado, más un mayor control del comercio exterior" lo que "incrementó la oferta de producción local de equipos que hoy, si no está en un 50-50, está en un 60-40", entre notebooks de uso residencial importadas y nacionales.



En los últimos 12 meses empresas multinacionales como Asus y Samsung, así como Novatech y Pixart, volvieron a producir computadoras en el país.



Se sumaron de esta forma a los modelos de producción de Newsan, Banghó, BGH y Grupo Núcleo entre otros.



"En Argentina volvió la fabricación de notebooks y vuelve la generación de puestos de trabajo", enfatizó Galli.



En cuanto a la demanda, los empresarios consultados coincidieron en que el usuario residencial explica el 70% de las ventas y el 30% restante es explicado por el segmento corporativo.



No obstante, remarcaron que "muchas pymes van al retail y compran como usuarios residenciales".



Galli señaló que "la oferta está asociada a la capacidad adquisitiva de la gente, y en el país hay una oferta fluida de productos" cuando "a nivel mundial se da un fenómeno de baja en la venta de equipos, por la demanda extraordinaria que hubo en la pandemia y por la sustitución que experimenta en manos de los smartphones y las tablets con teclado".



En ese sentido Plaul señaló que "en otros países vemos caídas del mercado del 30%" como el caso de Chile donde "se lo atribuyen a que en el post Covid hubo un boom de ventas y ahora ven una caída pero comparando con el pre Covid está parejo".



"En Argentina si los clientes tuvieran más stock venderían más", agregó Plaul para quien los importadores están en una actitud "conservadora".



Plaul también destacó la importancia de los planes de financiamiento, tipo Ahora 12, impulsado por el Gobierno Nacional.



"El equipo de producción nacional y el importado están con un costo similar, pero el nacional tiene el beneficio de las cuotas del programa Ahora 12", dijo el responsable de Asus Argentina.