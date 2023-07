Nuevo dólar agro: las precisiones de Bahillo sobre el tipo de cambio

Política Bahillo expuso en La Rural y anticipó las medidas que se tomarían para el campo

"los tiempos" no los maneja su secretaría, aunque destacó la importancia de promover "mejores condiciones para producir mejor".

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, adelantó que durante el fin de semana el Gobierno finalmente definirá si decide disponer un nuevo "Dólar agro" para acelerar la liquidación de divisas del sector o no."El Banco Central termina dando la última palabra. Todos sabemos que el mercado de granos es primo hermano del tipo de cambio", asumió Bahillo en referencia a la posibilidad de un nuevo tipo de cambio diferencial para el agro en lo que sería la cuarta edición del llamado Programa de Incremento Exportador.En el marco de las negociaciones que el Gobierno sostiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las definiciones de Bahillo surgen luego de que en las últimas horas se reforzaran los rumores respecto a la posibilidad de un nuevo dólar especial para que el agro liquide divisasLa eventual medida, que no fue oficializada todavía por el Ministerio de Economía, sería similar a ediciones anteriores del "dólar soja" o del actual "dólar agro", que todavía rige para las economías regionales con una cotización fija de $ 330.A diferencia de la amplia tercera edición o las primeras dos dedicadas exclusivamente a los sojeros, trascendidos indican que elSegún adelantó El Cronista, otra de las ideas que comienza a circular con fuerza para incentivar la liquidación de la cosecha en momentos en que las reservas netas del Banco Central están en un rojo de alrededor de u$s 1600 millones es la de establecer una baja temporal de retenciones al sector.Por otro lado, en su presentación en la Expo Rural 2023, Juan José Bahillo se refirió a diversas medidas que le gustaría aplicar, eliminar o modificar en el sector ganadero.Entre estas, indicó que le "Por otro lado, remarcó que no se frenó ninguna exportación de carne más allá de los siete cortes prohibidos y aseveró que un objetivo de su secretaría es el de eliminar esta medida: "Vamos camino a tener récord de exportación, pero eso no significa que el ganadero esté bien", dijo.Finalmente, se refirió al alquiler de campos y señaló que este supone el 40% del costo del productor, razón por la que considera que esta problemática debería "pasar por el Congreso" para establecer leyes particulares al respecto que "que haya que alquilar mínimo por tres años".