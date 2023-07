“Dólar agro” para economías regionales y maíz e Impuesto PAIS a importaciones

Este viernes a partir de las 18 horas se conocerán una serie de medidas como resultado de los acuerdos alcanzados con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI)., una reversión del dólar agro. En tanto, se descartó que alcance a la soja. Este beneficio será para solo aquellos cupos de exportación y no para el mercado interno. El, pero no hubo confirmación oficial al respecto.Asimismo, se. También, aquellos que exportan y también importan si pagan sus importaciones con las exportaciones no pagaran ni IVA ni el impuesto País.“El objetivo de estas medidas es el fortalecer reservas y mejorar la recaudación impositiva”, explicó al diariouna alta fuente del Palacio de Hacienda.La recaudación impositiva se vio afectada por los menores recursos producto de la afectación del sector agropecuario por la sequía.En tanto, el FMI confirmo a través de un portavoz que “nuestros equipos continúan trabajando constructivamente, en persona, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la quinta revisión del programa de Argentina respaldado por el Fondo”Destacan que las “discusiones continúan enfocadas en las políticas para fortalecer las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal”.