Negocian aumento salarial para empleados de comercio: cuál sería el porcentaje

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales llevan adelante reuniones para acordar un, en el marco de la paritaria 2023-2024. "Entre esta semana (jueves o viernes) y la que viene tendríamos que tener todo cerrado", revelaron fuentes gremiales al portalHasta el momento, los mercantiles consiguieron un incremento salarial del 19,5 por ciento a pagar en tres cuotas del 6,5 por ciento mensual, aplicables sobre los básicos de abril y la liquidación de dos cuotas no remunerativas de 12.500 pesos cada una. Las partes establecieron que para el convenio colectivo de trabajo 130/75 de rama general se debe tomar como base de cálculo los valores expresados para abril de este año, con todos los aumentos oportunamente acordados.Desde la Federación ya hicieron las cuentas. La inflación del trimestre abril, mayo y junio fue del 22,2 por ciento contra el 19,5 de incremento salarial, con un saldo negativo del 2,7 por ciento que las patronales deberían reconocer para que "no se profundice la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos", explicó un vocero gremial.En cuanto a. Las fuentes coincidieron en que "este sería el piso que se está negociando". De aplicarse estos porcentajes,, tema que también es de discusión entre el gremio y las patronales.En este mes, los trabajadores y trabajadoras cobraron el último tramo del aumento de sueldo y, según habían acordado las partes, tenían que reabrir la paritaria a mediados de este mes. Uno de los temas pendientes era conocer el dato de la inflación de junio, que fue del 6 por ciento. De esta forma, ya tienen la suba del costo de vida del trimestre abril-mayo-junio, que fue del 22,2 por ciento.Cavalieri remarcó que "la situación económica y la constante suba de precios nos llevó a la discusión de una paritaria corta, lo que nos permite defender el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras mercantiles" y agregó:Categoría A $195.153Categoría B $195.717,85Categoría C $197.697,04Categoría A $ 197.273,25Categoría B $198.122,11Categoría C $198.970,27Categoría D $201.505,61Categoría E $203.636,05Categoría F $206.746,84Categoría A $197.979,98Categoría B $198.970,22Categoría C $200.242,82Categoría A $197.979,98Categoría B $199.393,95Categoría C $204.060,30Categoría A $199.677,47Categoría B $202.222,29Categoría A $197.979,98Categoría B $202.222,79Categoría C $203.636,02Categoría D $206.746,84En cuanto a la suma fija no remunerativa de 25.000 pesos (por única vez, de naturaleza excepcional), se habían fijado dos cuotas de 12.500 pesos cada una.Además de estas categorías se encuentran las de chofer y ayudante de chofer, adicional por armado de vidriera y regímenes especiales. La antigüedad es el 1 por ciento por año trabajado y deberá aplicarse a las nuevas cifras remunerativas. En cuanto al presentismo, las cifras remunerativas deberán ser incrementadas con la asignación complementaria establecida por el artículo 40 del convenio colectivo de trabajo 130/75.Por otra parte, también se pactó la actualización del aporte patronal solidario, excepcional y extraordinario, convenido en la cláusula décima del acuerdo del 21 de abril de 2022, elevando en 600 pesos la suma originalmente pactada en 600 pesos, para llevarla a 1.200 pesos. Además, continúa vigente el aporte a OSECAC de 100 pesos que deben realizar los y las trabajadoras afiliados a esa obra social.