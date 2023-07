El dólar subió a $525 y el Central hizo la mayor venta de reservas del mes

El dólar blue anotó hoy su primera suba tras dos ruedas estable y cerró la jornada en el nuevo récord de $525 en la punta vendedora, mientras avanzaron las cotizaciones paralelas y el Banco Central (BCRA) debió hacer la mayor venta de divisas del mes.El BCRA terminó la rueda con ventas por US$ 130 millones y en el mercado de yuanes se desprendió de otros 288 millones, por lo que el consolidado de venta de divisas arrojó un saldo negativo por US$ 170 millones aproximadamente.La divisa paralela subió $5 y terminó a $525 para la venta y $520 en la compra, llegó a negociarse a $527 en la mitad de la rueda, alcanzando un nuevo récord nominal intradiario, mientras que la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en torno al 94%.La suba del dólar marginal se dio en medio de operativos de la AFIP y la Justicia Penal Económica, en la city porteña, vinculados a las "cuevas" que operan en el mercado paralelo.Las liquidaciones de las economías regionales totalizaron hoy US$ 13,6 millones y la tercera etapa del programa de incremento exportador llega a los US$ 5.598 millones.El dólar Qatar, que aplica para los gastos en el exterior, subió hasta el nuevo máximo de $562,4 y el turista o tarjeta que se aplica también para esas erogaciones con tarjeta de débito y crédito, se ofreció a $ 492,1.El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva del 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, avanzó hasta los $464.En tanto, el dólar mayorista cerró en $268,9 y subió $2,9 en los tres primeros días de esta semana, por debajo de los $3,05 de aumento en igual período de la anterior.En el banco Nación el billete oficial se comercializó en $279,5 y en los principales bancos privados el promedio fue de $279,4.En la bolsa porteña el dólar MEP o bolsa, operado con el bono AL30, se comercializó en $ 497,2 y la brecha con el oficial alcanza el 84,92%.El dólar Contado con Liquidación, negociado con el mismo título, avanzó hasta los $526,4 y el spread con el oficial se ubica en un 95,3%. Fuente: (NA)