La AFIP notificó a casi 500 empresas que no figuraban como empleadoras

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) notificó a casi 500 empresas que no declararon empleados en relación de dependencia para llevar adelante sus operaciones. El organismo conducido por Carlos Castagneto detectó a un grupo de firmas que, por los rubros en los que se desempeñan, deberían estar inscriptas como empleadoras y, sin embargo, no informaron tener trabajadores a cargo.



A raíz de estas irregularidades detectadas, la AFIP inició una serie de acciones para que los contribuyentes fiscalizados regularicen, en caso de corresponder, las relaciones laborales necesarias para sus actividades.



La aplicación de tecnología avanzada y sofisticados cruces de información centralizados permitieron dar con 480 firmas que evidenciaron necesitar trabajadores para llevar a cabo la actividad económica declarada ante el organismo. Las comunicaciones enviadas apuntan a que estas empresas procedan a registrarse como empleadoras y registrar a sus trabajadores desde el período que corresponda.



Las empresas que no retengan aportes personales y eviten el pago de las contribuciones patronales pueden recibir multas y sanciones con los intereses correspondientes, según la normativa vigente. Estos incumplimientos también tienen impactos negativos directos sobre los empleados y la economía en general. En ese sentido, la AFIP continúa con su lucha contra la economía informal, para garantizar los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes.