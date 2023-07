Detalles del virus que afecta a los tomates: se declaró alerta en todo el país

Algunas pautas de cuidado

La historia

Para combatir, contener y erradicar los focos de virus rugoso del tomate o “tomato brown rugose fruit virus” (ToBRFV, por sus siglas en inglés) que eventualmente se detecten en Argentina, y evitar que se establezca y disperse en todo el país, el Senasa declaró la alerta fitosanitaria. Además, consideraron sumamente importante avisar a los productores para que tomen medidas de cuidado y prevención, y poner en conocimiento a la sociedad en general.La medida regirá hasta el 31 de diciembre de 2024. Establece las medidas de prevención, detección, contención y erradicación en relación con este virus, y exige que quienes encuentren síntomas sospechosos en el fruto realicen la denuncia.Además, Senasa creó el Comité de Crisis para afrontar el virus rugoso del tomate, que también puede atacar al pimiento, entre otras hortalizas.Los síntomas pueden expresarse en hojas, cuando se produce una deformación en el desarrollo tomando un aspecto arrugado junto a la aparición del moteado en tonos más claros u oscuros, y en frutos se observan manchas marrones o amarillas con rugosidad. También pueden presentar deformaciones y tener maduración irregular.En Argentina se implementó un sistema de monitoreo activo en zonas priorizadas donde se concentra la mayor superficie de plantación de cultivo de tomate y pimiento. Se tomaron muestras que permitirán, mediante confirmación oficial del Laboratorio del Senasa, determinar la presencia o no del virus.Asimismo, avanzaron para desarrollar distintas estrategias y acciones, como el refuerzo de la capacidad diagnóstica del Laboratorio Nacional del Senasa, que es el único en el país que puede declarar la presencia de la enfermedad, homologado por los organismos fitosanitarios Internacionales.Aseguran que la prevención es más que importante. Al no existir un tratamiento para esta plaga, solo pueden aplicarse medidas preventivas para minimizar el riesgo de contagio y la dispersión del virus.-Comprar la semilla en comercios registrados en el Inase y verificar que el envase cuente con el rótulo amarillo de identificación de la semilla y Registro Inase.-Asegurarse de que los plantines sean producidos en condiciones seguras (libres de plagas y patógenos), en viveros registrados por el Inase e inscriptos en el Senasa.-Limitar el ingreso a la zona del cultivo a las personas estrictamente necesarias para su manejo.-Utilizar ropa de protección que se pueda desinfectar una vez finalizada la jornada. La misma debe emplearse en un único sitio de producción.-Al detectar una planta enferma, evitar el contacto con la misma y desinfectar todo material con el que se la maneja, y aislar el sector.El virus rugoso (Tobrfv) causa graves pérdidas de cultivos en todo el mundo, infectando principalmente al tomate y al pimiento. Se detectó por primera vez en 2014 en Israel, luego en 2015 en Jordania, y desde entonces se ha extendido rápidamente a otros países. En las Américas, se reportó en México en 2018 y en EE. UU. en 2019. En diciembre de 2022, plantas de tomate cultivadas en invernadero de tres productores diferentes de Santa Lucía y Lavalle (Corrientes, Argentina) mostraron síntomas similares a los causados por tobamovirus. Las plantas mostraron mosaico y moteado de las hojas, estrechamiento (en forma de aguja) y clorosis en las hojas jóvenes.Un equipo del Laboratorio de Fitopatología Hortícola, en la Estación Experimental Agropecuaria del Inta Bella Vista publicó recientemente en la revista científica New Disease Reports el primer reporte de este virus del tomate en la provincia y en la Argentina.Ante estos resultados, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) declaró la alerta fitosanitaria para todo el país con respecto al virus rugoso del tomate. Fuente: (ElLitoral-DiarioLaRepublica)