AFIP incautó 3.127 toneladas de granos en situación irregular

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó 3.127 toneladas de granos valuadas en $184 millones, en varios operativos llevados a cabo en las provincias de Misiones, Corrientes y Buenos Aires.De esta manera, "el organismo busca evitar que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal para los productores legítimos", indicó la AFIP en un comunicado.En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, se incautaron 1.028 toneladas de cereal almacenadas en instalaciones de una planta de acopio ubicada en Laprida, que no contaban con la documentación que respalde el ingreso, tenencia o propiedad al momento del cubicaje.Además, el contribuyente no había efectuado el Libro de Movimientos de Existencias de Cereales. La carga equivale a 34 camiones y está valuada en $60.362.364.En las mismas instalaciones se detectaron faltantes en la existencia de cereal declarado por 1.679 toneladas equivalentes a la carga 56 camiones y valuadas en $ 104.753.904, que se encontraban registradas en el libro de movimientos de existencia de cereales.No obstante, al ser cotejadas con los resultados obtenidos del procedimiento de cubicaje pudo comprobarse el faltante sobre el que la empresa no emitió ni contaba con la documentación que acredite el egreso de esa mercadería o su incorporación a otro proceso productivo y su correspondiente registro.Por último, en Posadas, a raíz de alertas de las fuerzas de seguridad se interdictaron 210 toneladas de soja a granel, sin la correspondiente documentación de respaldo.Al mismo tiempo, se incautaron en la localidad correntina de Paso de los Libres, siete camiones que transportaban más de 210 toneladas de soja valuados en $18.900.000.