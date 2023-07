“En muchos acuerdos paritarios se está planteando un porcentaje más suma fija”

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, reveló hoy que "costó mucho" el acuerdo con el sector empresarial en el marco de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que acordó ayer un aumento de ese ingreso del 34% en tres tramos, que llegará a 105.500 pesos este mes, a 112.500 en agosto y a 118.000 en septiembre."Después de debatir bastante, ayer se llegó a un acuerdo de 30 miembros, una abstención y un voto en contra. El salario mínimo vital y móvil va a alcanzar los 118.000 pesos en septiembre en tres cuotas, lo que impacta fundamentalmente sobre los ingresos de los sectores no formales", ratificó Olmos esta mañana en declaraciones a Radio AM 750.Al ser consultada sobre la posibilidad de aplicar una suma fija para los trabajadores, la ministra respondió que las paritarias son "la columna vertebral" para el sector formal."No es que el Gobierno no quiere dar la suma fija. Hay un sistema de actualización de ingresos que tenemos vigente y que es muy virtuoso desde el punto de vista democrático. Los gobiernos tanto militares-dictatoriales como los que buscan maximizar ganancias lo primero que hicieron fue intentar dejar de lado ese mecanismo", explicó.Además, sostuvo que "en muchos acuerdos paritarios se está planteando un porcentaje más una suma fija", pero que no se puede "hacer desde afuera del sistema"."Las paritarias funcionan con una negociación muy vigorosa en la defensa de los intereses de cada parte. Cuando se alcanza un acuerdo, no se puede introducir cambios por afuera. Cambiar las reglas de juego con carácter general te deja en un nivel de incertidumbre que implicaría prácticamente paralizar las paritarias", puntualizó.Finalmente, la ministra renovó su "apoyo" a la fórmula presidencial de Unión por la Patria (UxP), que integran Sergio Massa y Agustín Rossi."Es muy importante que el movimiento nacional y popular argentino haya podido converger mayoritariamente en una fórmula de unidad. Sergio es la persona que más se ha preparado para poder asumir la candidatura a presidente", completó.