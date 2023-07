Acordaron suba del 19,9% en el salario mínimo y llegará a $118.000 en septiembre

El salario mínimo subirá 19,9% a partir de julio, al pasar de $87.987 a $105.500, según se acordó en la reunión realizada hoy entre empresarios y sindicalistas.Además, desde agosto el sueldo mínimo se elevará a $112.500 mientras que en septiembre alcanzará los $118.000.Así, en tres meses al alza será del 34,1%, según el acuerdo alcanzado.Se llegó a ese acuerdo con 30 votos a favor (el sector empresario y la CGT), 1 en contra (la CTA Autónoma) y 1 abstención (la otra vertiente de la CTA), ya que no contó el apoyo de la CTA y de una rama del sindicalismo estatal, que pidieron una suba mayor.El salario mínimo impacta en unos 400.000 trabajadores que están fuera de convenio. Es importante porque sirve como referencia para el salario inicial docente y los programas sociales, ya que el monto de un Potenciar Trabajo constituye la mitad de un salario mínimo. Además, es un indicador para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas.La CTA-Autónoma, que encabeza Hugo “Cachorro” Godoy, argumentó su rechazó en base a un informe con datos oficiales sobre el incremento de la canasta básica de alimentos, por lo que considera que el salario mínimo debería fijar su valor en $235.384, lo que implicaría una suba superior al 150%.En su propuesta formal, la CTA Autónoma reclamó establecer un aumento de una sola cuota del 55% para los próximos 3 meses, sobre la base del salario de junio. De esta manera el SMVyM quedaría en 135 mil pesos a partir de este mes, a través de un acuerdo que sea revisado en septiembre.Por su parte, la CGT propuso un aumento del 34% en base al salario de junio en tres tramos: 20% en julio, 8% en agosto y 6% en septiembre. Mientras que la CTA de los Trabajadores, reclamó un aumento del 45.9% en tres tramos, con base al salario de junio: 26.2 en julio, 9.5 en agosto y el 10.2 en septiembre. En cambio, el sector empresarial ofreció que el cálculo sea sobre la base del salario de marzo que estaba en $69.500. A saber: 20% para julio, 8% para agosto y 6% en septiembre.“Desde la CTA Autónoma rechazamos este acuerdo que se aprobó del aumento del salario porque entendemos que no contiene en absoluto nuestras propuestas”, señaló Godoy al votar en rechazo.Desde el Gobierno cruzaron hoy a Godoy y explicaron que el mecanismo de actualización del salario mínimo no se realiza en base a la canasta básica de alimentos. Fuente: (NA-LaNación)