Duplicaron las consultas en Anses ante el anuncio del crédito para jubilados

Lineamientos del crédito

Montos y cuotas

Requisitos

¿Cómo solicitar el préstamo?

Tasa de Interés

Costo financiero total

Solicitud

Gustavo Guzmán, titular de la sede de la capital provincial y precandidato a intendente, ratificó que se duplicó la cantidad de asistentes: “”.El turno se puede pedir de forma online o a través de algunas de las oficinas de Anses, donde con el número de CUIL y elige el día y la fecha de su presencia en el organismo. Asimismo, el responsable de la sede de Paraná confirmó que los objetivos de la solicitud del crédito irán para “los quehaceres y la cotidianeidad” de cada uno de los jubilados.A continuación una guía para tener en cuenta a la hora de solicitar el crédito que está dirigido a los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).Desde $5.000 hasta $400.000 en 24, 36, ó 48 cuotas.Los jubilados tendrán acceso a un préstamo hasta $400.000, y para el caso de los pensionados, tendrán un tope de $150.000.La cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual.El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.Antes de solicitar el crédito, se puede simular la cuota ingresando en mi ANSES.24 cuotas: monto máximo: $337.300 - primera cuota: $20.099,5036 cuotas: monto máximo: $400.000 - primera cuota: $18.438,2948 cuotas: monto máximo: $400.000 - primera cuota: $15.846,69Residir en el país.Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.DNI (último ejemplar).CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking.Los que tomen el crédito no podrán comprar dólares.Reunir la documentación: se necesita último ejemplar de DNI para iniciar la solicitud.Revisar que los datos personales y de contacto estén actualizados. (Se puede revisar en mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social).Solicitar un turno para ser atendido en una oficina de ANSES.El costo del préstamo será de 29% anual de Tasa Nominal Anual (TNA), por lo que el interés en términos reales sería mayor, ya que la tasa a considerar es la del CFT (Costo Financiero Total). La ANSES, remarcó que representa la tasa de interés “más baja del mercado”.Teniendo en cuenta los costos administrativos, seguros y otras variables, el costo financiero total (CFT) se posiciona como el indicador más preciso de lo que costará el préstamo.Los beneficiarios del SIPA pagarán un CFT del 36,4% anual si eligen 24 cuotas, del 37,03% anual si eligen 36 cuotas y del 37.55% anual si optan por las 48 cuotas. En tanto que los beneficiarios de Puam/PNC (vejez, ex presos políticos) y PNC Madres tendrán un CFT aún más bajo, estimado entre 31,44% y 33,05%.El registro para solicitar estos créditos esta vigente desde este miércoles 12 de julio y deberá ser realizado con turno previo en las oficinas de ANSES. El organismo informó que abrirá sus puertas también los sábados para acelerar el inicio de los trámites.