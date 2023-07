Créditos ANSES: cinco puntos clave para tramitar préstamos de hasta $400.000

Política Anunciaron un aumento en las Becas Progresar a partir de agosto

La nueva línea de créditos para jubilados y pensionados de la ANSES, que tendrá una tasa de interés subsidiada y permitirá acceder a préstamos de hasta $400.000, ya está en marcha tras la publicación de la medida este miércoles en Boletín Oficial, bajo la resolución 144/2023.Desde $5.000 hasta $400.000 en 24, 36, ó 48 cuotas.Los jubilados tendrán acceso a un préstamo hasta $400.000, y para el caso de los pensionados, tendrán un tope de $150.000.La cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual.El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.Antes de solicitar el crédito, se puede simular la cuota ingresando en mi ANSES.24 cuotas: monto máximo: $337.300 - primera cuota: $20.099,5036 cuotas: monto máximo: $400.000 - primera cuota: $18.438,2948 cuotas: monto máximo: $400.000 - primera cuota: $15.846,69Residir en el país.Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.DNI (último ejemplar).CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking.Los que tomen el crédito no podrán comprar dólares.Reunir la documentación: se necesita último ejemplar de DNI para iniciar la solicitud.Revisar que los datos personales y de contacto estén actualizados. (Se puede revisar en mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social).Solicitar un turno para ser atendido en una oficina de ANSES.El costo del préstamo será de 29% anual de Tasa Nominal Anual (TNA), por lo que el interés en términos reales sería mayor, ya que la tasa a considerar es la del CFT (Costo Financiero Total). La ANSES, remarcó que representa la tasa de interés “más baja del mercado”.Teniendo en cuenta los costos administrativos, seguros y otras variables, el costo financiero total (CFT) se posiciona como el indicador más preciso de lo que costará el préstamo.Los beneficiarios del SIPA pagarán un CFT del 36,4% anual si eligen 24 cuotas, del 37,03% anual si eligen 36 cuotas y del 37.55% anual si optan por las 48 cuotas. En tanto que los beneficiarios de Puam/PNC (vejez, ex presos políticos) y PNC Madres tendrán un CFT aún más bajo, estimado entre 31,44% y 33,05%.El registro para solicitar estos créditos esta vigente desde este miércoles 12 de julio y deberá ser realizado con turno previo en las oficinas de ANSES. El organismo informó que abrirá sus puertas también los sábados para acelerar el inicio de los trámites.

CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA “CRÉDITOS ANSES” by Elonce on Scribd

CONDICIONES PARTICULARES DEL PROGRAMA “CRÉDITOS ANSES” by Elonce on Scribd

SOLICITUD DE PRÉSTAMOS PARA CRÉDITOS PRESENCIALES DEL PROGRAMA “CRÉDITOS ANSES” by Elonce on Scribd

SOLICITUD DE PRÉSTAMOS PARA CRÉDITOS NO PRESENCIALES DEL PROGRAMA “CRÉDITOS ANSES” by Elonce on Scribd