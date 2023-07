Oficializan aumentos de montos de créditos Anses: condiciones y límites

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el nuevo programa de créditos del organismo que permitirá que los jubilados accedan a préstamos de hastay facultó a que restrinja la compra de moneda extranjera para quienes los soliciten.

A partir de este relanzamiento, los montos máximos de los créditos(PNC) y de la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM).Los topes de los créditos no se modificaban desde febrero de 2022, y la modificación implicará un aumento de los mismos de 66,67% para jubilados y de 76,47% para los demás beneficiarios."Estos créditos para nuestros jubilados se pueden ofrecer gracias al crecimiento del Fondo de Garantía Sustentabilidad (FGS), que pasó de tener un valor de US$ 35.000 millones en el 2019 a US$ 60.000 millones en la actualidad", destacó ayer Massa, quién precisó que para el relanzamiento del programa de préstamos se asignará un monto total de $ 50.000 millones.La normativa dispone, además, que “en virtud de la naturaleza de los créditos”, las áreas respectivas de la Anses articulen con el Banco Central (BCRA) la implementación de nuevos “mecanismos de información en relación a las regulaciones vigentes o futuras en materia deMás allá de esto, la Anses ya señala en su página web que los titulares de los créditos no podrán comprar moneda extranjera, restricción que ya aplicaba para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por el sólo hecho de recibirlas, y que ahora se ampliará a jubilados.“Siendo un rol impostergable del Estado generar las condiciones necesarias para que las personas jubiladas y pensionadas tengan acceso al crédito y, en consecuencia, al consumo en condiciones razonables de mercado, se ha considerado conveniente aumentar los montos máximos vigentes de los créditos”, señalan los considerandos de la resolución.Más allá del aumento del tope de los montos otorgados, el relanzamiento de los créditos mantendrá sin cambios la modalidad de amortización (de 24, 36 o 48 cuotas mensuales y consecutivas) yPor otro lado, se sigue manteniendo como condición que los solicitantes residan en el país y no tengan más de 92 años al momento de finalizar el crédito, los jubilados deben sacar turno para ser atendidos en una de las oficinas de Anses, e ir con DNI y el número de CBU de la cuenta bancaria propia donde se depositará el monto.Como paso previo, podrán simular la cuota ingresando en el portal Mi Anses.Una vez asignado, el préstamo se deposita en la cuenta bancaria dentro de los cinco días hábiles.

