Anses: anunciaron créditos de hasta $400.000 para jubilados y pensionados

En la sede central de ANSES y con la presencia de personas mayores, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, y el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunciaron hoy nuevos Créditos ANSES de hasta 400 mil pesos para jubilados y pensionados, con una Tasa Nominal Actual (TNA) del 29 por ciento, la más baja del mercado.De esta manera, las jubiladas y jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán acceder a préstamos de hasta 400 mil pesos y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), de hasta 150 mil pesos.En todas las prestaciones se mantiene la posibilidad de seleccionar la devolución en 24, 36 o 48 cuotas.Los créditos deberán gestionarse de forma presencial en las oficinas de ANSES con turno previo a partir del día de la fecha.La medida implica una inversión mensual de 50 mil millones de pesos y desde Anses, confirmaron que quienes soliciten estos créditos no podrán comprar Moneda Extranjera.Durante el anuncio, Massa afirmó: “El sentido económico de la medida es cuidar nuestro mercado interno. El jubilado no hace contado con liquidación, no compra dólar futuro ni se timbean acciones. El jubilado consume y mueve el mercado interno. Estamos también poniendo crédito en un lugar que sentimos y llevamos en el corazón, que es el de nuestros jubilados y jubiladas, el de nuestros pensionados y pensionadas”.Massa explicó que la medida surgió tras el canje de deuda en dólares en manos del sector público, que hizo que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Anses ceda sus títulos en moneda extranjera a cambio de bonos en pesos. “Cuando en marzo decidimos rehacer la cartera del FGS, dijeron que ibamos a perder plata, y un dictamen de la UBA que dijo que en realidad iba a ganar plata. (Esa cartera) valía 35 mil milones de dólares, hoy vale 60 mil millones de dólares y eso es un respaldo al sistema para proteger a nuestros jubilados”, dijo.“En ese camino, parte de lo que ganamos, 50 mil millones de pesos, van a ser asignados a un programa de crédito a tasa fija hasta 400 mil pesos por mes para 7,5 millones de jubilados y pensionados. Es una tasa subsidiada por el Estado. Que ese crédito tenga la virtud para que el jubilado consuma, viaje, le compre algo al nieto y que le gane a la inflación que es la otra gran tarea que tenemos delante”, mencionó Massa.Por su parte, Raverta explicó: “Tomamos la decisión de generar un nuevo crédito para las jubiladas y jubilados de la Argentina porque sabemos que lo solicitan para, por ejemplo, comprar un electrodoméstico, arreglar la casa o conocer algún lugar de nuestro país. Todo eso genera trabajo y ese trabajo vuelve en forma de recaudación a este organismo permitiendo que aumenten las jubilaciones. Mientras ese dinero esté circulando, habrá mejores jubilaciones, salarios y créditos. Es un empuje a la economía que genera que le vaya mejor al jubilado, al trabajador y a toda la Argentina”.“Y, como el trámite se realiza en forma presencial y con un turno, abriremos nuestras oficinas los sábados para que todos puedan solicitarlos”, informó la titular de ANSES.Durante mayo de este año, se otorgaron 185.223 créditos con una inversión de 16.281 millones de pesos. De este total, el 70 por ciento corresponde a jubiladas y jubilados del SIPA y el 30 por ciento restante, a PNC.