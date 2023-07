Aseguran que Entre Ríos es “un sitio oportuno e idóneo para las inversiones”

Política Entre Ríos afianza lazos con empresas estadounidenses para concretar negocios

Más de 30 empresas extranjeras visitan Entre Ríos para invertir e importar productos de la provincia. En ese marco, el presidente de la Advanced Leadership Foundation, Juan Verde, hizo notar que “somos una institución norteamericana que trabaja para fomentar el desarrollo comercial de las empresas americanas en la región. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nos invitó a mirar lo que estaba ocurriendo en esta provincia”.Recalcó que “este es un buen momento para invertir en Argentina. Hay gente que dice que no, pero estamos ante un cambio de ciclo y eso hace que sea un buen momento para invertir y traer turistas al país, porque el cambio es muy competitivo”, afirmó.La clave es que Entre Ríos no se veía” desde el extranjero”, sostuvo el ejecutivo, que consideró que “tanto el gobernador como el BID han hecho una labor magnífica de darlo a conocer”.“El problema de Entre Ríos no es que no tenga mucho que ofrecer, sino que la gente no lo conoce y eso es lo que está cambiando. Se está empezando a ver como lo que es: un sitio oportuno e idóneo para las inversiones”, completó.