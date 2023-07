Monotributo: respuestas a dos puntos clave al momento de recategorizarse

A los efectos de la recategorización que vence el próximo 20 de julio, el Ejecutivo actualizó los valores del parámetro ingresos brutos anuales, lo que implica una descompresión frente al proceso inflacionario. Pero, con el fin de determinar si hubo modificaciones deben considerarse las posibles variaciones ocurridas en los últimos doce meses y, adicionalmente, no perder de vista, entre otros, que son parte del mecanismo de categorización y, por ende de la recategorización.Vale recordar que para que exista recategorización a una categoría menor o a una mayor debe verificarse una modificación en los parámetros, publica el diario, por caso reparación de artículos eléctricos, y otra de venta de cosas muebles (vende lamparitas y enchufes), luego de cotejados todos los parámetros para encuadrarse,La importancia de esta determinación reside en queen cambio, si prevalecen los ingresos de venta de cosas muebles puede permanecer en el régimen simplificado siempre que no exceda los parámetros de la categoría K.En el caso de venta de cosas muebles siempre debe cotejarse con el precio máximo de venta admitido por el régimen, que no fue actualizado.Con relación al segundo interrogante, hay que prestar atención a si todos los parámetros coinciden con los dispuestos en una misma categoría o si alguno o algunos de ellos encuadran en los valores de otras categoría mayores o menores.En estos supuestos hay que tener presente que. En particular, actualmente, adquiere importancia el parámetro alquileres devengados.Los ingresos anuales fueron actualizados y quedaron más acordes a la realidad económica, pero no así el monto de los alquileres. Como, en general, los valores de los parámetros físicos de consumo de energía eléctrica y superficie no varíanDe ejercerse venta de cosas muebles y servicios, la pertenencia a una u otra actividad la define la de mayores ingresos.En los supuestos en que algún o algunos parámetros no pertenezcan a la misma categoría a la que pertenecen la mayoría de ellos, la recategorización la define el parámetro que encuadre en la mayor categoría.