Argentina exportó casi 45 millones de litros de vino menos en relación a 2022

Argentina exportó en los seis primeros meses de 2023, 96,5 millones de litros de vino, que en relación al mismo periodo enero-junio del año pasado tuvo una merma del 31,7%, informó hoy el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).Esto significa que se exportaron 44,8 millones de litros menos con respecto al mismo período de 2022. De ese total, 74,5 millones (77,2%) corresponden a vinos fraccionados (-26,8%) y 22 millones (22,8%) son vinos a granel (-44,5%).El precio promedio del vino total ascendió en su valor en dólares, ya que en el acumulado enero-junio es de US$ 3,5 por litro (+15,6%), llegando el fraccionado a US$ 4,23 (+9,1%) y el a granel a US$ 1 (+21,9%).En el período enero-junio ha aumentado el precio medio de los vinos varietales y sin mención varietal.Las exportaciones de mosto concentrado en todo el año ascienden a 15.949 toneladas, un 61,2% menos en volumen y un 50,3% menos de ingreso de divisas respecto al mismo período del año anterior.El precio promedio del mosto concentrado en el acumulado del año llega a UIS$ 1.863,6 por tonelada y en junio se comercializó a un precio promedio de US$ 1.905,5. Fuente: (Télam)