Las ventas minoristas en comercios retrocedieron 3,6% interanual en junio

Las ventas en los comercios minoristas pymes registraron en junio una baja de 3,6% interanual, en su sexto descenso consecutivo, en la medición a precios constantes, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Además, en el primer semestre del año acumularon una baja de 1,8% interanual en relación al mismo período de 2022 y en la comparación mensual, se vendió 0,9% menos en junio respecto del mes previo, según surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la entidad empresaria elaborado en base a un relevamiento mensual entre 1.241 comercios minoristas del país, realizado del 3 al 7 de julio.



Desde CAME argumentaron que "el mercado está ofreciendo pocas opciones de cuotas sin interés como otros tiempos, y eso frena compras de valores más elevados, que repercuten sobre todo en el sector indumentaria, perfumerías y electrodomésticos".



Asimismo, explicaron que "una tendencia que en el comercio se viene observando, es el mayor peso de los servicios en la canasta de consumo, especialmente vinculados a ocio, recreación, que le resta ventas a bienes".



Por sectores, seis de los siete rubros medidos tuvieron caídas anuales en sus ventas durante el mes de junio y la mayor pérdida tuvo lugar en Textil e Indumentaria (-9,6%) en tanto que el único ramo en alza fue Farmacias (+3,9%), "aunque con dificultades en la reposición de algunas drogas específicas", precisaron en el informe.



En particular en el segmento de Alimentos y bebidas, el trabajo destacó que las ventas se retrajeron 4,1% anual en junio, a precios constantes, y acumulan una caída de 1,4% en el primer semestre del año, mientras que, en la comparación mensual, subieron 0,1%.



El sector textil e indumentaria fue el más afectado, en donde las ventas bajaron 9,6% anual en junio y 1,6% mensual, por lo que "en lo que va del año un desplome del 10% frente a igual periodo de 2022, en tanto que los comercios sostienen que hubo poca clientela activa en el mes y que los precios tuvieron un fuerte salto entre mayo y junio", señalaron desde CAME.



En la ciudad de Mar del Plata, las ventas en los comercios minoristas cayeron en junio un 6,95 por ciento, respecto del mismo mes de 2022, según los resultados de un relevamiento que dio a conocer hoy la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP).



De acuerdo a la muestra, realizada por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos de la entidad marplatense, en la comparación con mayo se registró, en tanto, un incremento del 0,16.



El presidente de la UCIP, Blas Taladrid, dijo que la caída en el cotejo interanual es una tendencia que se viene verificando "en los últimos meses", e identificó entre las causas al "faltante de mercaderías" y "la pérdida de poder adquisitivo", así como "al aumento de los costos producto de la inflación".



"A esto se suma la incertidumbre política de un año electoral que impacta en la economía por lo que las expectativas de los comerciantes en los próximos meses se tornan más prudentes en cada nueva medición", agregó.