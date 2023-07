Tarifa eléctrica: vecinos de Federación insisten con “Resarcimiento Histórico”

La Asamblea Ciudadana de Federación logró que el Concejo Deliberante de esa ciudad apruebe por unanimidad una resolución, mediante la cual se ordena al Intendente actual, que haga un reclamo por escrito y dirigido al gobernador de la provincia, en el que figuren posibles acciones que pueden llevarse a cabo a modo de “Resarcimiento Histórico”, basado principalmente en la reducción de la tarifa eléctrica.“Resulta que nosotros, los que estamos al pie de la represa de Salto Grande, los que sufrimos un desarraigo obligado para que se construyera, estamos pagando boletas bimestrales de luz de entre 40 y 50 mil pesos, como barata”, remarcó Patricia Rondonotti, integrante de la Asamblea Ciudadana.En la resolución Nº 1130 presentada en el Concejo Deliberante de Federación, figuran algunas de las acciones que pueden llevarse a cabo para hacer cumplir el “resarcimiento histórico” prometido, y compromete a que cada movimiento que se haga en torno a ello, a través de jefe municipal y provincial de turno, sean publicados en todos los medios de comunicación de esa ciudad. “Que la gente sepa quien se ocupa de este tema y quien no. Luego sabremos nosotros que hacer”, advirtió Rondonotti al dialogar cony amplió: “Estamos, además, participando a los vecinos de Santa Ana, para que ellos, hagan lo suyo como la segunda y última ciudad perjudicada”, remarcó.En cuanto al requerimiento puntual, la mujer recordó que “con la construcción y el traslado de la ciudad para hacer la Represa de Salto Grande, hubo muchos incumplimientos por parte del gobierno”, señaló.“Tuvimos que dejar nuestras casas, nuestros viejos se murieron por lo que el cambio les significó, dejamos hogares llenos de recuerdos y vinimos a un lugar donde prácticamente, no había nada. Todas las casas eran iguales, no sabíamos a dónde teníamos que ir, no había una plaza, nada. Fueron un montón de cosas que son parte del sufrimiento que tuvo cada ciudadano de Federación con el desarraigo”, remarcó Rondonotti, y agregó: “Por eso, el resarcimiento que nosotros pedimos es al menos relacionado al monto de la electricidad”, reclamó.En el mismo contexto, explicó que “cuando hicieron la nueva Federación pusieron todo eléctrico – termotanques, cocina, etc – porque el gobierno de ese momento fue el que dijo que íbamos a tener una ciudad luz. Pero nos trajeron a una ciudad barro”, subrayó.“Y aún con todo eso, estamos pagamos la energía más cara de la provincia y de la nación. Nosotros, los que estamos al pie de la represa de Salto Grande, los que dejamos todo para que se construyera e imponer el futuro de la Argentina, resulta ser que hoy, estamos pagando sumas exorbitantes que rondan entre 40 y 50 mil pesos bimestral, como base y en un domicilio común”, detalló la integrante de la Asamblea Ciudadana de Federación.Por eso, “la aprobación unánime del Concejo Deliberante, es un avance a la Reparación Histórica que buscamos”, sostuvo la integrante de la Asamblea.Por último, Rondonotti reiteró la “felicidad y el orgullo que tienen los que integran la Asamblea por este avance”, ya que según dijo a, al menos, “vamos teniendo eco de nuestro reclamo, tanto de la energía eléctrica, como otras cosas que también están detalladas en la resolución. Todo el sufrimiento que padecimos tiene que tener algo a nuestro favor”, concluyó.