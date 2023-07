Billete de $1000 con la cara de San Martín: la fecha en que comienza a circular

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, confirmó que la salida del nuevo billete de 1.000 pesos con la figura del General José de San Martín es inminente.El billete, que fue anunciado por el BCRA hace aproximadamente un año, reemplazará al ya extinto billete de 5 pesos que dejó de circular y que contenía la imagen del prócer.La fecha prevista para la salida a la calle del billete de 1.000 pesos, por el momento es el próximo 15 de julio, como se había anunciado, pero no se descarta que podría ser a comienzos de la semana próxima (que arranca el 10 de julio).Por otro lado, ante la consulta sobre si habrá papeles de mayor denominación en breve, Pesce descartó la posibilidad y respondió que, “por ahora, no van a salir billetes de $5.000". De esta manera descartó la posibilidad de avanzar en ese sentido, como le viene pidiendo reiteradamente el mercado al regulador monetario.Al mismo tiempo, el presidente del BCRA señaló que esa decisión quedará para la próxima gestión de Gobierno, que asumirá en diciembre y no descartó la posibilidad de que los billetes de 5.000 pesos y posiblemente otros de mayor denominación sean emitidos en 2024. "Eso será el año que viene”, arriesgó.De esta manera, le trasladó el tema a la próxima gestión de Gobierno (que asumirá en diciembre) y descartó, una vez más, por el momento, la salida de papeles de mayor denominación, tal como se había dicho que evaluaba el directorio del BCRA hace unos meses, cuando se anunció el de $2.000 en conmemoración a la salud pública argentina, pero abrió la puerta para que el de $5.000 (y quizás otros mayores) vea la luz finalmente en 2024.Así, confirmó de manera tácita que el regulador monetario lo tiene en sus planes, pero considera que aún no es necesario emitirlo. Y es que Pesce aseguró que, "por el momento, tenemos cubierta la necesidad del mercado" en materia de demanda de billetes con los nuevos de $2.000 y $1.000.De esta manera, el BCRA busca recuperar la figura de los próceres argentinos en la moneda local, comenzando con el billete de 1.000 pesos con la imagen del General José de San Martín. Fuente: (QuePasaSalta)