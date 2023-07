Mercado Pago subió la tasa: qué billetera paga más y diferencia con plazos fijos

Economía Ministerio de Trabajo convocó a Consejo del Salario para actualizar haber mínimo

Para buscar hacer rendir los ingresos, las billeteras digitales, como por ejemplo Mercado Pago o Personal Pay, permiten ganar una renta diaria mientras se tiene disponible el dinero para utilizar en la compra de productos o pagos de servicios.Para invertir los pesos en una fintech se debe tener en cuenta que el dinero se coloca en un fondo común de inversión (FCI), cuya ventaja para el usuario es que le permite retirar o utilizar a diario los pesos disponibles que tiene invertidos, por lo que no precisa dejarlos encajados durante un mes, que es algo que sí solicita un plazo fijo tradicional.Este FCI invierte el capital de los ahorristas en distintos instrumentos financieros, como cauciones y plazos fijos de bancos, por lo que la tasa de interés que ofrece varía de forma permanente en base al rendimiento que obtiene el fondo.La tasa nominal anual (TNA) que brindade TNA.Si se analiza el rendimiento mensual de cada una de estas alternativas, se puede graficar que una billetera virtual otorga en 30 días una ganancias de 6,67%, mientras que un plazo fijo tradicional paga 7,97% en el mismo lapso de tiempo.En tanto,Hay que tener en cuenta que los números varían diariamente. Además estos porcentajes se encuentran por debajo de la inflación proyectada.Al momento de calcular cuánto puede obtener un usuario de Mercado Pago que en su cuenta a la vista deje sin utilizar $60.000 durante un período de 30 días, para poder generar intereses, el resultado es que en ese tiempo el capital crecerá hasta los $64.004.Por lo tanto, los pesos extras ganados a lo largo de un mes serán $4.004, que equivale a la renta mensual de 6,67% (81,2%).En cambio, si un ahorrista en cambio constituye un plazo fijo tradicional por $60.000 al período mínimo de 30 días, al vencimiento del mismo su capital se habrá incrementado hasta los $64.784, por el interés de 7,97% mensual (97% TNA). De esta forma, tendrá un plus de 4.784 pesos.En el comparativo de ambos instrumentos al mismo tiempo y monto de inversión realizada, el resultado es queAquél ahorrista que decida dejar invertido su dinero en una billetera virtual debe saber que la tasa de interés informada, y que recibirá a diario, puede subir o bajar de acuerdo a los diferentes factores que inciden en los valores que componen al fondo común de inversión en el que están colocados los pesos. De esta manera, la renta efectiva que se recibirá no está estipulada a lo largo del tiempo.A diferencia de ello, un plazo fijo tradicional estipula de forma concreta antes de hacer el depósito cuál es la tasa que se cobrará después de los 30 días. Por lo que, además de ser más rentable, también es más previsible para estipular los ingresos que se recibirán. El problema es que este instrumento es menos líquido que una cuenta remunerada en una fintech.La ventaja más destacada que poseen las billeteras es que mientras se invierte también se tiene disponible al instante el dinero colocado, en caso que sea necesario para el usuario hacer pagos o compras no planificadas.