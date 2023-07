El dólar blue bajó a $493, pero el Banco Central volvió a vender reservas

El dólar blue cerró la rueda a la baja a $493 en la punta vendedora, mientras los tipos de cambio financieros operaron en alza y el Banco Central (BCRA) volvió a vender reservas.La divisa paralela perdió dos pesos y cerró a $493 para la venta y $488 en la compra, en una plaza con volumen reducido por el feriado en los Estados Unidos, que restringió los movimientos del comercio exterior, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en torno al 91%.El BCRA terminó la jornada con ventas por US$ 47 millones para atender las necesidades del mercado, mientras las liquidaciones por el dólar agro de las economías regionales sumaron US$ 8,6 millones, acumulando un total de US$ 5.426 millones desde el inicio de la tercera etapa del programa de incremento exportador.En la bolsa porteña rebotaron los tipos de cambio financieros y el dólar MEP o Bolsa, negociado con el bono GD30, subió hasta $485,5 y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 87,3%, el menor valor desde el 17 de abril último.El dólar Contado Con Liquidación, operado con el mismo bono, trepó hasta los $492,8 y el spread con el tipo de cambio oficial alcanza el 90,1%.El dólar sin impuestos opera en $271,6 para la venta según el promedio de los principales bancos del sistema y el billete en el Banco Nación se ofrece a $270,5 mientras que el ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva operó en $448,1.Entre los tipos de cambio que aplican para los gastos de turismo en el exterior, el dólar Qatar avanzó hasta los $543,20 y la diferencia brecha con el blue alcanza los 48 pesos.El dólar mayorista se comercializó a $259,35, sumando un significativo avance respecto de la jornada anterior, con una suba del $1,45.