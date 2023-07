Ahora 12: qué marcas de ropa se pueden comprar hasta en 12 cuotas sin interés

El Gobierno nacional anunció que el programa Ahora 12 se prorroga hasta el 31 de enero de 2024 y que luego de esa fecha se puede extender. El programa incluye todo tipo de productos, desde ropa hasta electrodomésticos.Uno de los rubros más buscados, es el de indumentaria y son muchas las marcas de ropa, que se inscribieron para poder participar del programa.-47 Street, Addnice, Adidas, Akiabara, Amphora, Asterisco, Awada, Ay Not Dead, Ayres, Azzaro, Babycottos, Bachino, Bensimon, Bowen, Broer, Calzados Blanco, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cheeky, Clara Ibarguren, Como quieres que te quiera, Cristobal Colón, Cuesta Blanca, DC Shoes y Desiderata.-Devré, Elley, Etiqueta Negra, Fabrizzi, GNZ Gonzalez, Grisino, Independet, Intansia, Jazmin Chebar, Juanita Jo, Juice, Key Biscayne, Kozak, Lacoste, La Martina, Las Pepas, Lazaro, Lee, Levi's, Little Akiabara, Lost, Lotto, Macowens, Maria Cher, Markova, Mimo, Mishka, Naum, Nello, New Man, Nike y Paula Cahen D’Anvers.-Original Penguin, Perramus, Portsaid, Prototype, Prüne, Puma, Quicksilver, Rapsodia, Rip Curl, Roxy, Santa Cruz, System, Tarco, Tascani, Topper, Vitamina, Volcom, Urban Affairs, Wrangler, XL Extra Large, Xtreme, Yagmoury Zoo York.Es un plan de financiamiento para que puedas comprar diferentes productos en 3, 6, 12, 18 y 24 cuotas con tu tarjeta de crédito sin ningún límite de monto.Recordá que todos los productos y servicios deben ser de producción nacional. Se pueden adquirir vía compra online y en los locales adheridos de todo el país, identificados por el cartel del programa en sus vidrieras, los 7 días de la semana, con todas las tarjetas de crédito con las que el comercio se encuentre adherido.El Gobierno estableció un tope máximo para cada plan de financiamiento. Si bien muchos comercios no cobran interés, tené en cuenta que el máximo interés que pueden cobrarte sobre el precio de contado es:3 cuotas: 11,56%Si realizás una compra por $1000 pagarás 3 cuotas de $371,86TNA: 72,75%6 cuotas: 23,94%Si realizás una compra por $1000 pagarás 6 cuotas de $206,57TNA: 72,75%12 cuotas: 52,54%Si realizás una compra por $1000 pagarás 12 cuotas de $127,12TNA: 72,75%18 cuotas: 87,16%Si realizás una compra por $1000 pagarás 18 cuotas de $103,98TNA: 72,75%24 cuotas 129,18%Si realizás una compra por $1000 pagarás 24 cuotas de $95,49TNA: 72,75%Las tasas máximas de descuento directo que los emisores bancarios pueden aplicarle al comercio, a cobrar en un plazo de 10 días hábiles de realizada la venta para cada plan de financiamiento son:3 cuotas: 8,56%6 cuotas: 15,96%12 cuotas: 28,47%18 cuotas: 38,49%24 cuotas: 46,58%-8,56% es la tasa máxima de descuento directo que los emisores bancarios pueden aplicarle al comercio, a cobrar en un plazo de 10 días las ventas realizadas con la modalidad 3 cuotas.-Factor máximo a aplicar sobre el precio de contado 1,116.-15,96% es la tasa máxima de descuento directo que los emisores bancarios pueden aplicarle al comercio, a cobrar en un plazo de 10 días las ventas realizadas con la modalidad 6 cuotas.-Factor máximo a aplicar sobre el precio de contado 1,239.-28,47% es la tasa máxima de descuento directo que los emisores bancarios pueden aplicarle al comercio, a cobrar en un plazo de 10 días las ventas realizadas con la modalidad 12 cuotas.-Factor máximo a aplicar sobre el precio de contado 1,525.-38,49% es la tasa máxima de descuento directo que los emisores bancarios pueden aplicarle al comercio, a cobrar en un plazo de 10 días las ventas realizadas con la modalidad 18 cuotas.-Factor máximo a aplicar sobre el precio de contado 1,872.-46,58% es la tasa máxima de descuento directo que los emisores bancarios pueden aplicar al comercio, a cobrar en un plazo de 10 días las ventas realizadas con la modalidad 24 cuotas.-Factor máximo a aplicar sobre el precio de contado 2,292.Tené en cuenta que las tasas máximas de descuento no contemplan las deducciones tributarias que graven las operaciones comerciales efectuadas. Sin perjuicio de ello las Emisoras con las que operes no pueden modificar los aranceles y/o costos habituales del servicio que prestan, ni establecer condicionamientos especiales de ningún tipo en las transacciones efectuadas a través del programa "Ahora 12".Todos los productos y servicios se pueden adquirir vía compra online y en los locales adheridos de todo el país, identificados por el cartel del programa en sus vidrieras, los 7 días de la semana, con todas las tarjetas de crédito con las que se encuentre adherido el comercio.Se puede y para todos los rubros.Todos los productos adheridos pueden comprarse todos los días de la semana.Con todas las tarjetas de crédito a las que se encuentre adherido el comercio.Fuente: (MinutoUno)