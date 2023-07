Quiénes pueden comprar dólar ahorro en julio: requisito clave y restricciones

Con el inicio del séptimo mes del año se renovó el cupo para comprar los US$ 200 para ahorro. Para saber a cuánto está ese billete. al valor oficial de pantalla se le deben sumar dos impuestos: el 30% del impuesto PAIS y el 35% que se retiene a cuenta de Ganancias, y del que luego se puede pedir el reintegro.Desde finales de octubre de 2019, cuando la administración de Mauricio Macri decidió poner un límite de US$ 200 mensuales a la adquisición de dólares en el mercado oficial, se fueron sumando cada vez más restricciones para que los bancarizados puedan comprar ese importe mensual.A valores de hoy,Hay un requisito que es muy importante a la hora de saber si uno podrá o no comprar dólar ahorro y es saber cuál es el ingreso mensual. Para poder adquirir divisas a valor oficial, el ahorrista deberá ganar en mano al menos dos salarios mínimos, es decir, unos $ 175.974.