Patentaron más de 39.000 vehículos en junio y cambió el auto más vendido

Venta de Motos

Durante el mes de junio se patentaron 39.407 vehículos y 33.461 motos, según la Asociación de Concesionario de Autos de la republica Argentina (ACARA). En el caso de los vehículos, en la comparación interanual, se nota una mejora del 11,2%( 35.439), mientras que comparando con el mes pasado, las ventas bajaron un 1,9% (40.166).De esta manera, el acumulado en los primeros seis meses del año ascendió a 235.100 vehículos, lo que significa un 12% arriba, del arranque de la primera mitad del año pasado (209.964).Las novedades las trajo este mes el nivel de ventas deldestronando al Fiat Cronos. Es decir, uno de cada diez autos que se vendió en junio fue un ejemplar del modelo de la marca francesa. No obstante, en el acumulado anual el Cronos sigue al frente.Con este empuje de ventas del 208, Peugeot se estableció en junio como la segunda marca más vendida. La primera sigue siendo Toyota y el podio lo completa Renault. Se destaca que, como efecto del cepo al dólar y las restricciones a las importaciones. Según Sebastián Beato, presidente de ACARA, se completó la primera mitad del año con un crecimiento interanual positivo y de dos dígitos."Las causas son múltiples, pero evidentemente seguimos siendo uno de los destinos más atractivos para quienes buscan preservar el valor de su dinero con la posibilidad de acceder y disfrutar del bien adquirido de manera rápida. Nosotros seguimos enfocados en que, quienes se acerquen a nuestros locales o nos contactan, entiendan la oportunidad que se presenta si se adaptan a la oferta que tenemos", comentó."Esta capacidad de emparejar los modelos disponibles con la intención de compra de los clientes es la clave que hoy explican estas buenas cifras y que proyectemos un piso de 430.000 unidades para 2023. También es una medida dinamizadora y atinada por parte del Gobierno, la financiación hoy disponible, a través de las líneas CreAr, impulsada por la Secretaria de Industria a una tasa bonificada y conveniente", dijo el directivo.Por su parte Ricardo Salomé, Secretario General de la entidad, expresó: "me parece importante destacar el esfuerzo de toda la cadena de valor, con una producción de parte de las fábricas que está acompañando la oferta creciente de los modelos nacionales, que hoy superan el 64% del mercado, lo que explica estos números de crecimiento. Esto nos da una pauta de continuidad de esta tendencia, más allá de cuestiones cambiarias y electorales. Desde la red comercial estamos utilizando nuestros stocks de manera creativa con los clientes, en base al conocimiento que tenemos de ellos, buscándole alternativas a su necesidad de movilidad de acuerdo a lo disponible, por eso les estamos respondiendo en tiempo y forma", completó Salomé.La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que el número de unidades patentadas durante junio de 2023 ascendió a 33.461 unidades, lo que muestra una baja interanual del 4,7% ya que en junio de 2022 se habían registrado 35.128 motovehículos. Si la comparación es contra mayo pasado, la baja es del 16,8%, ya que en ese mes se habían patentado 40.217. De esta forma, en los seis meses acumulados del año se patentaron 238.826 motos, esto es un 7,9% más que en el mismo período de 2022, en el que se habían registrado 221.373 motovehículos.Si bien el acumulado del año sigue siendo positivo, este ya es el tercer mes consecutivo de caída mensual en los patentamientos de motos. De todos modos, se espera que este año los patentamientos de motos vuelvan a superar por tecer año consecutivo a los de autos (un hecho inédito en la historia del mercado de vehículos de Argentina).En cuanto a la participación, no se observa en junio ningún cambio relevante en los primeros puestos, Honda siguió liderando el mercado con 8.756, seguida por Motomel, que con 4.196 unidades se consolida en el segundo puesto, por tercer mes consecutivo, y deja a Corven, con 3.767, en el tercer escalón. Cuarta esta Zanella, con 3.274 unidades, superando a Gilera, que supo estar tercera en gran parte de 2022, y ahora cierra el top five con 3.230 unidades.Si se observan cambios en cuanto al modelo más patentado con respecto a mayo, la Honda Wave 110, histórica líder de años anteriores, sigue firme en la primera posición pero la Motomel B110 pasó del cuarto al segundo lugar, dejando a la Corven Energy 110 By Corven tercera, luego de ser segunda durante tres meses seguidos, y corriendo también a la Gilera Smash a la cuarta posición. Al igual que el mes pasado, cierra los primeros cinco puestos la Keller KN 110-8. (NA)