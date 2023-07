Fuerte suba de la soja: la tonelada cotiza a casi US$ 600 en Chicago

La oleaginosa se ubicaba este lunes en US$ 593,96 la tonelada para los contratos de julio en el mercado de Chicago, lo que significaba una suba de US$ 21,77 y de 1,40%.



“Los precios de la soja mantienen el impulso alcista del viernes en el segmento nocturno de Chicago, luego de que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus silgas en inglés) relevó en 33,79 millones de hectáreas la superficie sembrada con la oleaginosa en Estados Unidos, por debajo de los 35,41 millones previstos en marzo y de los 35,39 millones cubiertos en la campaña anterior”, destacó la consultora Granar.



De esta forma, mantuvo la tónica alcista iniciada el lunes de la semana pasada, y desde entonces trepó de US$ 549,13 a US$ 593,96 acumulando un crecimiento de US$ 44,83 y 8,16%.



Por su parte, el maíz cotizaba a US$ 221,05 también en los contratos de julio, lo que significaba una suba de 0,50% y US$ 2,76.



El cultivo repuntaba así muy parcialmente tras las fuertes bajas de la semana anterior en Chicago, acentuadas el viernes, luego de que el USDA relevó en 38,10 millones de hectáreas la superficie cubierta con el cereal en Estados Unidos, por encima de los 37,23 millones estimados en marzo y de los 35,85 millones cubiertos en el ciclo 2022/2023.



Además de buenas lluvias durante el fin de semana sobre el cinturón sojero y maicero, los pronósticos extendidos de 6 a 14 días siguen augurando precipitaciones por encima de las normales para las principales zonas productoras de granos gruesos estadounidenses.



En tanto, el trigo registraba un precio de US$ 206,32 la tonelada, con un incremento de US$ 2,57 y 0,46%.



Así se negociaba con leves altibajos dado que los principales factores con influencia sobre los precios son las buenas condiciones ambientales para los cultivos de primavera en el norte de las grades planicies, que según el USDA cubren un área mayor a la esperada por los operadores, y la demora que evidencia la recolección de los trigos de invierno en el sur de la misma región por las lluvias recientes, que podrían afectar la calidad de los granos.



También Rusia con sus ventas aceleradas y el inicio de la cosecha en Europa son factores de presión bajista.