Hacienda en pie: junio continuó tendencia con mucha oferta y precios estancados

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) brindó este lunes los precios promedios de las principales categorías bovinas en los remates de hacienda en pie del mes de junio, datos calculados en relación a los valores obtenidos por las firmas consignatarias en las sociedades rurales de la provincia.De este modo, junio no mostró nada nuevo: pizarra estancada en cuanto a precios, importante movimiento de hacienda y mucho vientre a remate para aliviar los campos que siguen sufriendo la escasez de agua y por ende de pasto, más allá de algunas lluvias que pintaron un panorama de recuperación que aún no llega.No obstante, las estimaciones para los próximos meses no son demasiado alentadoras en la esperanza de una recuperación de los precios. Esto es producto de una oferta abultada que por ahora pisa el mercado, aunque es incierto el escenario para el último trimestre del año donde seguramente haya un salto en los valores que tengan algo más que ver con la realidad, ya que la inflación ha pasado por encima al ganado en pie en el último año.En síntesis, junio encontró guarismos positivos en la mayoría de las categorías, pero sólo una por encima de los índices inflacionarios. Ese fue el caso de la vaca de invernada que trepó un 15,11%. En tanto, le siguieron los novillitos (+ 5,01%); vacas (+ 4,98%); vacas con cría (+ 4,24%) y terneros entre 150 y 180 kilos (+ 3,34%). Por su parte, restaron en el promedio las vaquillonas (- 6,97%) y los toros (- 6,21%).Cabe remarcar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal y la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC), siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.En síntesis, los precios promedios que arrojaron los remates en la provincia de Entre Ríos en el mes de junio de 2023 fueron los siguientes: