Los ingresos del dólar soja cayeron por encima del 60% en junio

El Gobierno descartó un nuevo dólar soja

Las entidades sostuvieron que el ingreso de divisas del mes de junio "es el resultado de la magra cosecha gruesa, fuertemente impactada por la sequía, la culminación del dólar especial del Decreto 194/23 y la situación económica general"."El ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible", añade el comunicado.Las cámaras explicaron que "la La mayor parte del ingreso de divisas se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas".Aclararon también que "las comparaciones estadísticas entre distintos períodos son generalmente imprecisas o inexactas ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos como oscilaciones internacionales de precios".El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, enfatizó que en la por el momento, el Gobierno no contempla la implementación de un "dólar soja" adicional ni la reducción de las retenciones. Sin embargo, reiteró la importancia de abordar la cuestión tributaria cuando las condiciones sean propicias."Lo que expresé anteriormente es mi opinión personal; creo que es necesario discutir el tema, pero no se ha tomado ninguna decisión al respecto a corto plazo", declaró Bahillo sobre la posibilidad de disminuir las retenciones. Además, mencionó que se podría abordar esta cuestión con condiciones más "favorables".En este sentido, Bahillo subrayó que no tiene la "autoridad para realizar este tipo de anuncios". Sin embargo, señaló que el tema se ha debatido con el ministro de Economía, Sergio Massa, y han reflexionado al respecto. Afirmó que el asunto merece un análisis más exhaustivo y una evaluación más detallada, luego de una reunión que su equipo de estimaciones agrícolas mantuvo en la sede del Ministerio."Tenemos que tener en cuenta que, más allá de mis declaraciones, y no es que me contradiga, también es importante considerar el contexto. Al igual que afectó gravemente a la economía de los productores, la sequía también impactó en las finanzas públicas con una pérdida de u$s20.000 millones, por lo que debemos ser muy responsables", explicó Bahillo.No obstante, resaltó que "esto no implica que detengamos el análisis o la discusión; simplemente creo que debemos abordarla con mayor sensibilidad y responsabilidad, entendiendo que debemos comenzar a recorrer un camino de estas características".En cuanto a la implementación de un nuevo "dólar soja", un régimen cambiario que en tres ocasiones anteriores estableció un tipo de cambio diferencial para el complejo sojero, Bahillo afirmó que, hasta el momento, no ha recibido ninguna comunicación al respecto.El anterior "dólar soja" estuvo vigente durante el Programa de Incremento Exportador (PIE III) desde mediados de abril hasta finales de mayo, periodo en el cual se comercializaron más de ocho millones de toneladas por un total de u$s5.127 millones.