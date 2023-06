Prorrogan Ahora 12 hasta enero de 2024 y lo vinculan con Precios Justos

La Secretaría de Comercio prorrogó la vigencia del programa Ahora 12 hasta el 31 de enero de 2024 que regirá sólo para aquellas empresas que se encuentren suscriptas en los convenios del programa Precios Justos, aunque exceptúa de este requisito a las micro, pequeñas y medianas (mipymes).



La decisión se tomó a través de la resolución 1041/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, que precisó que el programa tendrá vigencia hasta el día 31 de enero de 2024, siendo su plazo prorrogable.



Además, remarcó que “podrán ser adquiridos mediante el financiamiento previsto, los bienes de producción nacional y los servicios prestados en el país, provistos por quienes hayan suscripto los convenios respectivos en el marco del programa Precios Justos”.



En este punto, precisó que “se exceptúa del requisito de suscribir los convenios del programa Precios Justos a las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyos productos se comercialicen o sus servicios se presten en el marco del Ahora 12”.



También se aclaró que el requisito de estar adherido al Precios Justos “solamente será exigible respecto de los rubros comprendidos por el programa al 30 de junio” último.



El reglamento abarca 35 categorías de productos, entre los que se destacan los de línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería; materiales y herramientas para la construcción, muebles, bicicletas y motos cuyo precio final no supere los $ 730.000.



Asimismo, incluye servicios turísticos como pasajes de ómnibus de larga distancia, aéreos, hoteles, autos de alquiler, excursiones y productos regionales.



La iniciativa alcanza también a colchones y sommiers, textos escolares y libros; anteojos y lentes de contacto de no más de $ 62.000; cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, juguetes y juegos de mesa.



Por otra parte, comprende neumáticos, instrumentos musicales, computadoras, notebooks y tablets; artefactos de iluminación, televisores, monitores, perfumería, pequeños electrodomésticos y equipamiento médico que no supere los $ 450.000 entre otros bienes y servicios.