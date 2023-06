AFIP: a partir de mañana comienza la recategorización en monotributo

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitará a partir de mañana el sistema para realizar el trámite que estará vigente hasta el 20 de julio. Para establecer en la categoría del régimen correspondiente se debe aplicar la tabla que rige desde mañana.El pago del componente impositivo se realizará, tal como es habitual, el 20 de ese mes. Aquellos monotributistas que mantengan la misma categoría, no deberán efectuar ninguna acción. Por otro lado, si transcurrieron menos de 6 meses de la inscripción en el monotributo no corresponde hacer la recategorización.Esto quiere decir que no deben tener un trabajo en relación de dependencia ni cobrar una jubilación, estar inscriptos en el Régimen General como IVA exentos, ejerciendo el rol de directores o administradores de sociedades y tampoco perciban rentas financieras o ingresos por alquileres.Para evaluar la categoría en la que corresponde estar dentro del monotributo, hay que considerar los siguientes parámetros en relación a los últimos 12 meses:- Los ingresos brutos acumulados.- La energía eléctrica consumida.- Los alquileres devengados y/o la superficie afectada a la actividad.Luego, se deben cotejar estos valores con la tabla de categorías del monotributo vigente para saber cuál le corresponde al contribuyente.Los nuevos topes de facturación por categoría a tener en cuenta los contribuyentes son* Ingresar al portal Monotributo con CUIT y clave fiscal.Seleccionar la opción "recategorizarme" y automáticamente el sistema informará la categoría actual del contribuyente y los topes de cada parámetro de esa categoría.* Seleccionar "continuar recategorización". Luego, se debe ingresar información sobre el monto facturado en los últimos 12 meses. Con estos datos el sistema determina la nueva categoría correspondiente y se confirma en la opción "confirmar categoría".Luego, imprimir la nueva credencial.