Una suma fija para trabajadores “no está en debate del Gabinete nacional”

La ministra de Trabajo, Raquel 'Kelly' Olmos, descartó que el Gobierno analice el pago de una suma fija o bono que impacte en el salario de los trabajadores.



“El tema de la suma fija no está en debate del Gabinete nacional, hoy no está presente en la mesa de trabajo del Gabinete”, expresó en diálogo con FM La Patriada.



“La reunión de gabinete fue buena, estamos encarando y celebrando la posibilidad de haber alcanzado una fórmula de unidad, hay entusiasmo desde el punto de vista del trabajo que hay que llevar adelante”, dijo sobre el encuentro en la Casa Rosada.



En cuanto a los temas que trataron en la reunión la ministra indicó: “Sergio Massa comentó sobre la negociación que hubo con el Fondo Monetario Internacional en torno al plan de obra pública, el acuerdo que hizo nuestro gobierno con el FMI lo elevó a 1,6 del PBI”.



“No es verdad que haya bolsillo en decrecimiento, lo que sí es verdad es que tenemos un problema grave con la alta inflación”, expresó Kelly Olmos y continuó: “Lo que tenemos que rescatar es que nuestro sistema paritario de negociación tripartita es una de las instituciones más sólidas e importantes de nuestra democracia, no debemos tomar atajos en lugar de fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores”.



En cuanto a la precandidatura a presidente de Juan Grabois dijo: “La propuesta es legítima, permite que sectores que están hacia la izquierda del espectro político de nuestro movimiento puedan tener un cauce para afirmar su pertenencia al programa de conjunto”.



“Sergio Massa es la persona que más se ha preparado en este país para poder ejercer la presidencia de la Nación”, subrayó sobre el ministro de Economía y agregó: “Lo primero que hay que hacer es ganar las elecciones, primero las PASO y las generales, cómo vamos a discutir cuestiones de intereses personales antes de lograr los objetivos de conjunto”.