El “dólar blue” retrocedió a $493 y el Banco Central volvió a vender reservas

El dólar blue cayó hoy hasta los $493 en la punta vendedora y el Banco Central (BCRA) volvió a desprenderse de reservas.En el mercado paralelo, el blue perdió tres pesos y cerró en los $493 en la punta vendedora y $488 en la compradora, mientras la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en torno al 93,6%.El Banco Central vendió US$ 57 millones y en junio acumula ventas por unos US$ 699 millones, mientras en el primer semestre la pérdida de reservas llega a los US$ 2.827 millones.Las liquidaciones de las economías regionales por dólar agro aportaron US$ 12,4 millones.Entre los tipos de cambio vinculados al turismo, el dólar Qatar operó hasta los $538,48 y la diferencia con el blue alcanza un nuevo valor histórico al superar los $40 por cuarta jornada seguida, mientras que el turista o tarjeta se vendió a $471,17 y subió casi dos pesos.El dólar sin impuestos se vendió a $269,24 para la venta según el promedio de los principales bancos del sistema financiero, y en el Banco Nación cerró a $267, tras escalar cincuenta centavos.El ahorro o dólar solidario, que incluye la carga impositiva, se comercializó a $444,2, y el mayorista operó en $256,3, cincuenta centavos arriba del cierre de la jornada anterior.En la bolsa porteña, el dólar MEP, operado con el bono GD30, se negoció a $480, y la brecha con el oficial alcanza el 88,81%, mientras que el Contado con Liquidación, negociado con el mismo - bono, llegó hasta los $490,4, y el spread con el oficial se ubica en un 92,32%. Fuente: (NA)