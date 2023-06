Billetera Entre Ríos: Bordet anunció que aumenta el reintegro y suma rubros

Ya entró en vigencia

El gobernador Gustavo Bordet dio a conocer queEl gobierno provincial suma beneficios para las y los usuarios de la Billetera Entre Ríos. Se incorporan al programa comercios dedicados a la. Por otra parte,La diferencia es que con estos nuevos rubros se podrá comprar. En ese marco afirmó que “el programa Billetera Entre Ríos es una muestra de los beneficios que pueden tener las y los entrerrianos cuando trabajamos unidos el Estado y el sector privado”, y subrayó que “apoyamos a las y los comerciantes de nuestra provincia y brindamos más oportunidades para nuestra comunidad”., a nuestros comerciantes que desarrollan su actividad y movilizan la economía en cada localidad de la provincia”.Por último, sostuvo que “este tipo de acciones tienen que tender a constituirse en políticas públicas, que tengan continuidad a lo largo del tiempo. Este es el camino para la etapa que viene y darle más desarrollo a nuestra provincia”.A través de Billetera Entre Ríos las y los consumidores finales, que se hayan adherido al programa. Para acceder al reintegro, que ahoraEl gobierno provincial se hace cargo del 85 por ciento del reintegro y el comercio del 15 por ciento restante.En una primera etapa el programa incluyó productos de los rubrosEn una segunda instancia se incorporaron rubrosdel sector. Se adhirieron así cantinas, bares, restaurantes y locales de venta de comida, así como hoteles, hosterías y residencias similares y campings, entre otros.En esta instancia, se podrán incorporar comercios que vendan, se sumarán también comercios que se dediquen a la venta por menor de: prendas y accesorios de vestir n.c.p.; ropa interior, medias, prendas para dormir y de playa; calzado (excepto el ortopédico); e indumentaria y calzado deportivo; uniformes escolares y guardapolvos; ropa para bebés y para niñas y niños; prendas de cuero.: juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa.: locales de venta de alimentos y medicamentos.: librerías.: hoteles, alojamientos, campings.: bares, restaurantes, locales de comida.Consulta de comercios adheridos, por localidad y rubro:http://entrerios.gov.ar/billetera1-Descargá la app Billetera Entre Ríos – Plus Pagos (Google Play o App Store).2-Creá tu cuenta siguiendo los pasos en “Registrarse”.3-Cargá tu/s Tarjeta/s de Débito de cualquier entidad bancaria (si no estás bancarizado podrás operar con tu cuenta virtual).4-Disfrutá de los beneficios.Los consumidores pueden acceder al 30% de reintegro del total de sus compras con un tope de 6.000 pesos por mes por billetera, comprando de lunes a jueves, en comercios adheridos al programa de los rubros alimentos y medicamentos.Los medios de pago que aplican para este beneficio son las Tarjetas de Débito o saldo virtual.-En cualquier Entre Ríos Servicios.-Desde tu cuenta bancaria al CVU de la Billetera (buscalo en la sección carga dinero).-Desde otra billetera Plus Pagos.-Abrí la aplicación de Plus Pagos en tu teléfono.-Seleccioná la opción Pago con QR.-Acercá la cámara al código que te mostrará el vendedor.