Billetera Entre Ríos: aumenta el monto de reintegro y suman nuevos rubros

¿Cómo utilizar la billetera virtual?

Beneficios Billetera Entre Ríos

¿Cómo cargar dinero?

¿Cómo pagar con la billetera virtual?

La Billetera Entre Ríos es un sistema que, a través del registro de la misma en el celular, permite realizar compras con reintegros del 30%. Tras seis meses de estar activa, en el Boletín Oficial Nº 27.637 se oficializó el aumento, según la información publicada en el Boletín Oficial.En un principio el beneficio abarcaba losLa diferencia es que con estos nuevos rubros se podrá comprarLa ampliación de losCabe destacar que hasta mayo 100 mil entrerrianos utilizaban esta billetera de descuentos, según fuentes oficiales que dialogaron con APF.1-Descargá la app Billetera Entre Ríos – Plus Pagos (Google Play o App Store).2-Creá tu cuenta siguiendo los pasos en “Registrarse”.3-Cargá tu/s Tarjeta/s de Débito de cualquier entidad bancaria (si no estás bancarizado podrás operar con tu cuenta virtual).4-Disfrutá de los beneficios.Los consumidores pueden acceder al 30% de reintegro del total de sus compras con un tope de 6.000 pesos por mes por billetera, comprando de lunes a jueves, en comercios adheridos al programa de los rubros alimentos y medicamentos.Los medios de pago que aplican para este beneficio son las Tarjetas de Débito o saldo virtual.-En cualquier Entre Ríos Servicios.-Desde tu cuenta bancaria al CVU de la Billetera (buscalo en la sección carga dinero).-Desde otra billetera Plus Pagos.-Abrí la aplicación de Plus Pagos en tu teléfono.-Seleccioná la opción Pago con QR.-Acercá la cámara al código que te mostrará el vendedor.