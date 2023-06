Medidas económicas: analizan alivio en Ganancias y más acuerdos de precios

Precios y financiamiento al consumo

El Gobierno prepara medidas "de alivio" para los trabajadores que pagan Impuesto a las Ganancias, según se informó oficialmente. Trabajan para eso el Ministerio de Economía, a cargo del ahora también precandidato presidencial Sergio Massa, y la AFIP.Ayer, el ministro de Economía analizó con los titulares de la AFIP, Carlos Castagneto, y la Aduana, Guillermo Michel, un programa de medidas de alivio impositivo para el segundo semestre.El Gobierno y la AFIP oficializaron los cambios en el Impuesto a las Ganancias, con un nuevo mínimo no imponible para la cuarta categoría, que será de $ 506.230 brutos a partir de mayo. La medida que benefició a 250.000 empleados y empleadas que trabajan bajo relación de dependencia.Asimismo, en aquellos meses en que la remuneración bruta del mes supere los $ 506.230 y resulte inferior o igual a $ 583.851, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada.Además, se eximió a más de 500.000 trabajadores de pagar impuesto a las Ganancias sobre el aguinaldo.La Administración de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó a través de un comunicado que. Esto se aplicará además de forma retroactiva.De acuerdo al comunicado de AFIP,. El acceso a la excepción no requiere de gestión extra por parte del contribuyente. Esto significa que no debe realizarse la rectificación del F.572 web anteriormente presentado.No obstante, los empleadores deberán reliquidar y reintegrar -en caso de que corresponda- dichas deducciones de conformidad con los topes establecidos por la Resolución General Nº 5314/2023, respecto al año fiscal 2023 inclusive, sin necesidad de intervención de los trabajadores bajo relación dependencia.Desde mayo rige un nuevo mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, por lo que no corresponderá retención cuando la remuneración bruta no supere los $ 506.230, inclusive.En aquellos meses en que la remuneración bruta del mes supere los $ 506.230 y resulte inferior o igual a $583.851, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada. Con estos cambios, unos 250.000 trabajadores ya no pagarían el impuesto.Por otra parte, el Gobierno. También se negocia el. Apuntan a sectores que cuentan con stock porque sus importaciones vienen creciendo más de un 20%. Además,y que se encuentren dentro de Precios Justos. Confían en queLa apuesta de Sergio Massa, como ministro y como candidato, es retomar el sendero de “estabilización” que se había alcanzado en los meses de noviembre y diciembre, antes de la sequía, cuando la inflación se desaceleró hasta el 5%, luego del salto al 7% que había tenido en agosto. “Estamos a tiempo de recrear las expectativas”, explicaron en ese sentido al diarioDe acuerdo con los relevamientos que hace la Secretaría de Comercio en supermercados y los que lleva adelante Programación Económica, que son más amplios, la inflación podría volver a desacelerarse levemente en junio. En concreto, se visualiza que parte del efecto de la sequía sobre los precios de productos como la carne, las frutas y las verduras comienzan a disiparse.La Secretaría de Comercio que conduce Matías Tombolini anunciará en los próximos días un congelamiento de precios por 60 días de algunos productos: celulares, motos, zapatillas y artículos de línea blanca, entre otros.En ese despacho aseguran que las empresas podrían asumir dicho compromiso porque se trata de sectores que no sufrieron el impacto de la sequía y de firmas que actualmente tienen stock. “El aumento hasta mediados de agosto será cero”, sentenció un funcionario, al tiempo que reveló que un factor central para arribar a ese acuerdo fue que el Gobierno contaba con el dato de que algunas de esas firmas incrementaron hasta un 20% sus importaciones con dólares a cotización oficial.Antes de fin de mes, Tombolini confirmará también la. La intención del Gobierno es sostener la tasa del 75%, aunque los bancos vienen pujando por llevarla al 85%. Una de las novedades es que apuntarán a dirigir el beneficio de tasa hacia productos de fabricación nacional. También buscarán fomentar el consumo de artículos que estén dentro del plan Precios Justos.La Secretaría de Comercio continúa con el monitoreo de los programas vigentes. Durante las últimas semanas hubo especial foco en el abastecimiento de harinas y otros productos en los supermercados mayoristas. En los días previos se habían detectado diferencias entre los valores que estas empresas informan y lo que efectivamente se visualiza en las góndolas.La cartera que conduce Tombolini también sumará una serie de. En este caso apuntadas a controlar el cumplimiento de la ley de Góndolas.