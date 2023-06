Bahillo: El objetivo “es seguir acompañando a los sectores productivos”

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, dijo que en los próximos meses seguirán trabajando para acompañar al sector primario con medidas en el marco de la sequía.El funcionario, quien participó de la primera reunión del equipo económico con Sergio Massa como precandidato a presidente, sostuvo que el objetivo “es seguir acompañando a los sectores productivos, fundamentalmente al sector primario que ha sufrido una sequía muy importante”.En ese marco, aseguró que el ministro pidió “más trabajo que nunca, más compromiso que nunca, más cerca de la gestión que nunca”.“En la medida que podamos, vamos a dar respuesta y las estamos dando”, afirmó el secretario, quien señaló que “los ciclos productivos no se recomponen de un día para el otro”.Indicó que “si bien hay humedad ahora en el suelo y la expectativa de siembra del trigo es muy buena, hay que seguir acompañando con financiamiento para insumos, con fondos rotatorios para las cooperativas, con transferencias para las provincias para que sigan asistiendo a los pequeños y medianos productores”.El secretario señaló que, “en la agricultura, el primer cultivo que vamos a tener en la campaña de fina es trigo y cebada a partir de noviembre / diciembre”, por lo cual hay “que seguir de cerca a los productores”.Aseguró que la gestión seguirá “de la misma manera que trabajamos los últimos diez meses, con muchísima intensidad, con muchísima presencia, siguiendo muy de cerca los temas y muy comprometidos con cada uno de los sectores en las problemáticas”.Asimismo, consultado sobre si se podría analizar un cambio en las retenciones al agro, dijo que “no hay ningún inconveniente en evaluar un esquema que incentive la producción" porque se necesita "producir más”.“Podría evaluarse y yo no tengo problema en que se evalúe el esquema de retenciones; lo vengo diciendo hace bastante tiempo”, afirmó Bahillo, quien consideró que un cambio debería permitir que “sea un instrumento que aliente la producción porque los productores y el país lo necesitan”.Sin embargo, remarcó que habría que hacerlo “con muchísima prudencia porque no podemos resentir las cuentas del Estado”, y aseguró que Massa le pidió se espere para avanzar con este análisis pero que "está dispuesto a escuchar una propuesta”.