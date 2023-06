Michel: “La ciudadanía percibe estabilidad, orden y responsabilidad”

El director general de Aduanas, Guillermo Michel, aseguró hoy que “hay un montón de cosas para mejorar” en materia económica, pero remarcó que “la ciudadanía percibe que hay estabilidad, orden y responsabilidad por parte del gabinete económico”.



“Nuestra campaña es la gestión. Hay un montón de cosas para mejorar, pero fundamentalmente hay algo hoy que la ciudadanía percibe que es estabilidad, orden y responsabilidad por parte del gabinete económico”, indicó Michel a la prensa, antes de ingresar a la reunión del gabinete económico que se desarrolla en el quinto piso del Palacio de Hacienda.



Además, puntualizó que desde la DGA viene “trabajando en algo que definió la vicepresidenta (Cristina Fernández) de darle un corte al festival de importaciones”, y puso de relieve que “ya se logró cortar con un stock acumulado de US$ 3.000 millones de cautelares”.



Precisó que “eran la mitad de las importaciones de un mes y casi el 10% del préstamo irresponsable que tomó (el ex presidente Mauricio) Macri en el gobierno anterior para endeudar al país”.



“Logramos cortar eso y la mayoría de las maniobras de sobre y subfacturación. Y vamos a cuidar los dólares para la producción y el trabajo y que dejen de estar afectados a la timba financiera”, afirmó Michel.



El titular de la DGA señaló que hubo un momento en que desde la gestión se empezó a "encaminar la estabilización de la economía" pero sostuvo que luego sobrevino "la sequía, que afectó ese desarrollo”.



No obstante, indicó que, “con la mitad del problema de la sequía, el gobierno anterior tomó irresponsablemente un préstamo de US$ 44.000 millones con el FMI”.



“Nosotros no vamos a endeudar a los argentinos ni a sus hijos. Vamos a trabajar de manera responsable con las divisas. Nuestro trabajo es estabilizar la economía y los estamos haciendo”, remarcó el funcionario.