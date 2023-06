Usuarios electrodependientes: elevan tope de ingresos para acceder a beneficios

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) elevó el tope de ingresos para acceder a los beneficios del Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS) al equivalente a 3,5 veces la Canasta Básica Total (CBT) que elabora mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para un grupo familiar de cuatro integrantes.



La medida se dispuso a través de la resolución 472/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, y en los hechos implica un aumento del tope del 333,42%, respecto del nivel establecido en la resolución 97/2017, de dos veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).



A los valores actuales, la modificación significa pasar de un tope de $ 175.974 a otro de $ 762.705.26, aunque ambos montos irán modificándose en tanto haya cambios en los niveles del SMVM y de la CBT.



La ley 27.351 del 26 de abril de 2017 instauró un régimen de protección especial con destino a los usuarios electrodependientes con el objeto de garantizar el servicio eléctrico, en forma permanente, dotado de un tratamiento tarifario especial gratuito de provisión de energía, estableciendo al mismo tiempo, la exención del pago de los derechos de conexión.



En los últimos meses, el ENRE se hizo eco del reclamo de entidades representativas, como la Asociación Argentina de Electrodependientes y la organización Luz para Ellos, que manifestaron "la apremiante necesidad de incrementar las tareas de promoción de los derechos de este grupo de usuarios hipervulnerables", además de "concentrar esfuerzos en optimizar el proceso de suministro de las FAE (Fuentes Alternativas de Energía) por parte de las distribuidoras", se indicó en los considerandos de la resolución



En base a los datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad de Buenos Aires, quedó en evidencia que el límite de 2 SMVM de la resolución de 2017 alcanzaba "solamente para cubrir a la población que se encuentra en el rango de situación de indigencia y parte en situación de pobreza no indigente, dejando desprotegidos a sectores de ingresos mayores", pero con recursos insuficientes para cubrir el costo de conexión, se agregó.



Por tal razón, se consideró necesario "establecer un nuevo criterio que comprenda a aquellos usuarios electrodependientes que no se encuentran comprendidos por el criterio determinado en la resolución cuyo cambio se propicia y que tampoco se encuentran en condiciones de afrontar los gastos que demanda este tipo de conexión".



De ese análisis, se concluyó que era apropiado adoptar un criterio similar al del Régimen de Segmentación de Subsidios a la Energía, tomando como base un tope equivalente a 3,5 veces la CBT.



No obstante, a diferencia de la resolución previa, se especifica que esos ingresos mensuales netos tomarán no sólo al usuario titular del servicio sino al conjunto de los integrantes del hogar.