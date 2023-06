Producción de acero crudo creció en mayo un 2,8%

La producción de acero crudo registró en mayo una suba de 2,8% frente a abril pasado y alcanzó las 442.000 toneladas, según un informe de la Cámara Argentina del Acero, en el que se precisa que el repunte no alcanzó a revertir una caída del 1,1% en términos interanuales.



Durante mayo se produjeron 442.000 toneladas, mientras que en abril último se habían alcanzado 429.900 toneladas. Por su parte, los productos laminados tuvieron un incremento del 5,2 % intermensual (422.900 vs. 402.000 toneladas).



De acuerdo con el trabajo de la entidad, en mayo el sector de la energía mostró un buen nivel de operación y perspectivas de ligero incremento a futuro por ampliación de la capacidad de transporte de hidrocarburos.



De igual forma, en el mercado de consumo masivo, los despachos a fabricantes de electrodomésticos y envases, latas y aerosoles mantuvieron el nivel, aunque con incertidumbre de lo que pueda ocurrir en el segundo semestre del año.



Según el informe de la cámara que agrupa a las empresas siderúrgicas, en el quinto mes del año el sector de la construcción continuó en niveles sostenidos, impulsados por los despachos de cemento a granel, que en los primeros cuatro meses del año aumentaron 10,8 %.



La entidad también destacó que el sector automotor continúa con buenas perspectivas de crecimiento para el año; mientras que los fabricantes de maquinaria e implementos agrícolas permanecen "con gran incertidumbre por las dificultades para cerrar nuevas ventas a medida que se completan los pedidos pendientes, debido a los efectos de la sequía récord que produjeron una caída de la producción agrícola cercana al 40%".



La cámara señaló que “continúan las dificultades para el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para importación de materias primas no producidas en el país" y agregó que "la situación se torna crítica respecto de algunos repuestos imprescindibles para las paradas de mantenimiento preventivo que, de no cumplirse, podrían poner en riesgo las instalaciones".



En lo que respecta a la producción del sector, en hierro primario fue de 292.600 toneladas en mayo, lo que significó una caída de 6,6% respecto a abril (313.300 toneladas) y 11% inferior a la de mayo del 2022 (328.700 toneladas).



En laminados terminados en caliente, la producción de mayo fue de 422.900 toneladas, 5,2% superior a la de abril de 2023 (402.000 toneladas), y 13,7% mayor a la de mayo del 2022 (372.100 toneladas).



Por último, en aceros planos laminados en frío la producción de mayo fue de 103.000 toneladas, un 9,3% menor a la de abril (113.600 toneladas) y 3,6% superior a la de mayo del 2022 (99.500 toneladas).